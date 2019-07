Cinco razones de James para convencer a Zidane y volver al Real Madrid

El temible día llegó. El 29 de julio era la fecha señalada por el Real Madrid para que James Rodríguez se reportara, como lo ordena su contrato, a la concentración del equipo.

El problema es que allí nadie lo espera, que las posibilidades de verlo de nuevo con la camiseta blanca parecen nulas y que, al día de hoy, nadie, ni él mismo, parece saber a ciencia cierta cuál será su futuro.



Pero tiene contrato hasta 2021 y, más allá de toda consideración, su obligación es decirle a Zinedine Zidane, ¡presente!.



Así, el día que ni el jugador ni el DT querían que llegara apareció y, en vista de los últimos acontecimientos, parece que ambos tendrán que dejar de un lado sus diferencias del pasado y preguntarse, con toda seriedad: Y si James se queda, ¿qué?



Las ofertas más serias vienen de Atlético de Madrid y Napoli, pero se habló de PSG e inclusive de Manchester Untied. Se habla porque un talentoso como James merece revancha. ¿Qué argumentos tiene para convencer al desconfiado DT del Real Madrid y quedarse? Repasamos su situación:



1. Los malos resultados, una realidad incontestable



Los amistosos dejaron un balance claro: un empate, dos derrotas, 12 goles recibidos y 6 anotados. para muchos, incluyendo a Zidane, no debería ser un drama tratándose de la pretemporada. Pero no es tan así. La intempestiva y humillante goleada 7-3 que le propinó Atlético fue un golpe durísimo que pone en evidencia una sospecha de muchos en España: la revolución que anunció el francés no ha empezado y el mismo equipo que sucumbió en la pasada temporada, excepto por Bale, se mantiene. Necesita un revulsivo y ese puede ser James y una zurda con reconocimiento mundial.



2. Las lesiones, el gran dolor de cabeza



Hoy Real Madrid tiene cuatro jugadores lesionados: Brahim, Asensio, Mendy y Jovic. Pero la baja que más duele es la Asensio. Si bien es cierto que Zidane dijo no contemplar ningún plan B ante la ausencia de al menos ocho meses que le esperan a su jugador fetiche, la realidad es que se requiere un cambio en la medular para reemplazarlo.



Modric parece inamovible a pesar de sus problemas para retomar su nivel tras el Mundial con Croacia; Casemiro pagó con la suplencia su última mala presentación y, en todo caso, no tiene impulso creativo; Kroos mantiene sus galones y fue uno de los pocos que no salió en la debacle contra el Atlético, pero le falta la chispa que necesitan los refuerzos en ataque e Isco aun cuenta con la confianza del jefe aunque en la pretemporada ha resultado intrascendente. De hecho, entre los recién llegados nadie tiene el perfil para reforzar la zona. Sigue siendo James, aunque no le guste a Zidane...



3. Y si no llega Pogba. ¿por qué no James?



Es claro que la apuesta del DT es por el campeón mundial francés para darle equilibrio a su zona medular. Pero los días pasan y la negociación con el Manchester United, a punta de cerrar el mercado en la Premier League, está estancada. Un golpe de 170 millones de euros en efectivo es lo único a lo que se aferran el jugador y el DT a esta altura. Pero Florentino Pérez entiende que es un esfuerzo demasiado grande, especialmente cuando no se ha resuelto el tema Bale, no se facturan los 100 millones que se piden por él y, a este paso, tocará aguantarlo en el club aunque nadie lo quiera.



El panorama indica que Pogba podría no llegar y de nuevo James entra a escena: es cierto que no ofrece tanta marca, pero también que otros jugadores podrían cumplir esa tarea y abrir espacio al talentoso que conecte arriba con Hazard, Rodrygo, Vinicius, Jovic, Benzema y quien dispongan,, usando pases filtrados o llegando incluso a posición de gol. El día que se fue del Madrid, el que cumplía la tarea era el que usaba el número 10...







4. No ocupa plaza de extranjero



Un tema complejo cuando existe una plantilla rica en posibilidades es el cupo de extranjeros. Hoy, en el Madrid los puestos son para Vinicius Jr., Casemiro y Militao. Quedaron por fuera Rodrigo y el japonés Kubo y se espera que Valverde resuelva pronto su nacionalidad.



Pero James ya logró su nacionalidad y no ocupa plaza de extranjero, por lo que bien podría entrar en la consideración del DT cuando lo considere necesario.



5. El respaldo total de la afición



James salió hace dos años del Real Madrid pero el sentimiento de aquel día en que hizo un rondo ante el Bernabéu, que fue respondido con un sonoro aplauso, no ha cambiado. Una reciente encuesta del diario español Marca, entre 207.000 votantes, reveló que el 71 por ciento pide que James no se vaya a ningún lado, que se queda para ayudar al equipo a salir de la crisis.



"Los seguidores blancos entienden que el Real Madrid no puede desprenderse de un activo como James, un futbolista con una calidad fuera de lo común", dice el medio, una opinión que la crítica en general comparte. Si se queda, ya tendrá el afecto de la gente, mucho más de lo que tiene, por ejemplo, Gareth Bale.