En España celebran en grande el posible regreso de James a Real Madrid

Si hay alguien que anhela el regreso de James Rodríguez al Real Madrid es la hinchada blanca, que siempre le dio su aprobación a pesar del poco protagonismo que tuvo en su última temporada.

Y esa voz que no tiene, la dan algunos periodistas, que han celebrado abiertamente la presunta decisión del Madrid de cerrarle la puerta de salida, ante las necesidades actuales del club.



Uno de ellos es el Tomás Roncero, en su columna en el diario AS. "Que James se quede finalmente es como si el Madrid se hubiera sacado de la chistera un fichaje de relumbrón. Que nadie olvide que el colombiano es una figura mundial y que sólo las lesiones y cierta irregularidad generada por los vaivenes de sus cambios de equipo han limitado su progresión como el gran futbolista que es", afirma.





James, el mejor fichaje de este verano https://t.co/6FVRjI2r1i vía @diarioas — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) July 30, 2019

En su opinión, no pesa en absoluto al edad del jugador: "El pasado día 12 cumplió 28 años, una edad ideal para que un jugador muestre todo su talento. Es la misma edad a la ha llegado Hazard y un año más joven que el Zidane que se presentó en Madrid en 2001. James es un refuerzo necesario dado que el centro del campo se había quedado huérfano tras los traspasos de Mateo Kovacic y Marcos Llorente, y la cesión de Ceballos al Arsenal".



El tema es Zidane: "Lo importante ahora es que Zidane deje de verle con el morro torcido y entienda que el club ha puesto a su disposición un fichajazo por el que suspiraban y soñaban el Atleti y el Nápoles. Con James, el Madrid ganará en creatividad, en la canalización del juego de ataque y en la finalización. Sus números hablan por él", escribió.



A su vez, el diario ABC de Madrid también destacó al colombiano: "La baja de larga duración de Asensio ha cambiado la posición deportiva respecto al colombiano. Es cierto, como sucedió hace dos campañas, que Zidane no cuenta con él como un hombre importante, pero esa visión puede variar. Es un mediocampista muy válido, de talento, con un toque excelente para el centro medido y el disparo. No es un jugador desechable".