¿Convenció a Zidane? James fue titular en la victoria de Real Madrid

Real Madrid llegó al estadio de Unionistas de Salamanca para jugar los dieciseisavos de final en la Copa del Rey, logrando llevarse una cómoda victoria 3 - 1 contra un equipo con una nómina muy inferior, como lo es Unionistas de Salamanca. No obstante, lo más relevante del juego fue la presencia de James Rodríguez en el once titular.

En el primer tiempo el conjunto blanco, que presentó un equipo lleno de alternantes, no tuvo grandes dificultades para doblegar a su rival en una cancha muy pequeña. Con James jugando por derecha, el equipo merengue encontró variantes para abrir el juego y lograr dominar la pelota por esa banda.



El primer gol de Real Madrid llegó en el minuto 18, cuando el balón le quedó al Gareth Bale luego de un mal rechazo de la defensa, para que el galés controlará de pecho y rematara con la pierna derecha para enviar la pelota al fondo de la red.



Sobre el minuto 36, el colombiano pudo aumentar la ventaja, pero llegó muy incomodo a rematar y la esférica se estrelló contra el palo.



La primera parte terminó sin muchos sobre saltos para el equipo que dirige Zinedine Zidane, dominando la pelota y mostrando su categoría en frente de un rival con muchas desventajas.

Para el segundo tiempo Real Madrid salió furioso, pues logró estar muy cerca del segundo gol a través de James Rodríguez, quien al minuto 48 no pudo mandar a guardar la pelota en la red al quedar solo contra el arquero, luego de rematar con mucha displicencia.



El panorama se complicaría para Real Madrid al minuto 58, cuando el recién ingresado Romero Morillo anotará el empate para Unionistas. El '10' de Salamanca logró regatear a los defensas blancos, para luego rematar al borde del área y vencer al portero Alphonse Aréola.

No obstante, el más veces campeón de Champions League fue con todo en búsqueda del segundo gol y no tardaría mucho en encontrarlo, pues al minuto 62 luego de una gran jugada del equipo de Zidane, el defensor Gongora anotaría en propia puerta al tratar de despejar, silenciando el estadio que se encontraba pletórico por lo que había sido el empate.



El conjunto merengue logró aumentar la ventaja a través de Brahím Díaz, quien entró al área y remató cruzado para vencer nuevamente al portero local.



El segundo tiempo, fuera del empate momentáneo, no tuvo mayores sobresaltos para Real Madrid, teniendo algunas oportunidades de aumentar el marcador. Finalmente no hubo complicaciones para el equipo de James Rodríguez y avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey.