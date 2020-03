Así se cuida Humberto Mendoza del coronavirus: su experiencia en Perú

Si ustedes escuchan el Club Social Deportivo Llacuabamba, no les suena mucho, pero los pongo en contexto: los ‘mineros’ o ‘la resistencia celeste’ como se le conoce al equipo de la Provincia de Pataz, (norte del Perú), fue el recién ascendido a la Liga 1 de Perú y uno de los últimos en obtener la Copa Perú.



La Copa Perú, es un torneo donde muchos equipos de las diferentes categorías del ascenso e incluso equipos aficionados en el vecino país, tienen la posibilidad de ‘dar el salto’ y llegar a la élite del fútbol peruano. En este equipo es donde está jugando Humberto Mendoza, el defensa santandereano multicampeón con Atlético Nacional, donde está viviendo este momento de pandemia por el covid-19, lejos de su familia, aprendiendo y experimentando de una nueva cultura y un nuevo fútbol, aunque por estos días la pelota no esté rodando en suelo Inca.

Mendoza habló en exclusiva con FUTBOLRED, donde contó un poco más de su equipo donde juega, las medidas que tomó Perú frente a la pandemia del covid-19, su rutina diaria y esa cercanía con Colombia en Redes Sociales, especialmente con los hinchas de Nacional, club del cual es hincha y sigue a la distancia.



Humberto, ¿cómo ha vivido estos momentos de pandemia en Perú?



“Acá en Perú estoy solo, la situación es difícil, solo se puede salir a la calle a la farmacia o a comprar comida. Si te ven haciendo otra cosa en la calle vas preso. Me distraigo un poco viendo televisión, pero extraño a mi familia que está en Colombia”.



¿Qué se ha encontrado en esta nueva experiencia deportiva y personal?



“La experiencia ha sido muy buena, donde estoy la gente es muy tranquila y muy amable. El equipo cuenta con buenos jugadores, me han tratado muy bien. Aún no he podido sumar minutos, por el tema de inscripciones y demás, pero confío en que esta pandemia pase pronto para que se reanude la Liga y poder debutar”.



En su casa, ¿qué ejercicios realiza por estos días de cuarentena?



“Donde estoy no tengo un espacio muy amplio, pero puedo correr, hago un poco de cardio, fortalecimiento en la zona abdominal, tren superior. Lo importante es mantener la forma física, no es lo mismo entrenar en casa que en el club o en un gimnasio, pero lo importante es no quedarse quieto y estar preparado para cuando se reanude todo”.



En cuanto a las medidas que tomó Perú, ¿cómo las considera?



“Aquí en Perú han tomado buenas medidas, desde los primeros días de cuarentena, el gobierno tomó medidas como cerrar fronteras, cerrar aeropuertos. No falta el que no acata las normas, pero aquí he visto que son muy estrictos. Muchas personas han acatado las normas, espero que esta pandemia la podamos controlar, nos cuidemos todos y que este momento pase muy pronto”.



Cambiando un poco de tema, lo hemos visto muy activo en sus Redes Sociales, ¿cuál es la sensación que le genera el cariño y la recordación de los hinchas de Nacional?



“Las redes sociales se hicieron para permanecer en contacto, que estén pendiente de mí. Informarse y hablar con los seguidores, gracias a Dios he recibido mucho cariño de la gente de Nacional, trato de responderles a todos, porque si ellos se toman el tiempo para escribirme es por algo. Lo importante es que sepan que estamos en contacto”.



Sobre su familia en Colombia, ¿cómo están pasando esta cuarentena?



“Mi familia está bien, en estos días han cambiado un poco su rutina, a veces se aburren porque a mis hijos les gusta estar al aire libre jugando, estando con sus amigos y ahora no lo pueden hacer. Pero saben que están en la casa por el bien de ellos, que eviten infectarse y la pandemia pueda controlarse también. Así están todos en cuarentena, afortunadamente hay muchos juegos para que los niños se entretengan y puedan gastar la energía que tienen compartiendo en familia”.



Para los que no conocen el Llacuabamba, descríbanos cómo es ese club.



“El equipo recién ascendió, por primera vez está jugando la Primera División (Liga 1 en Perú), estaba jugando en tercera y por haber ganado la Copa Perú pudo ascender. Están organizándose, hay mucha calidad en el equipo, faltan muchas cosas, pero van por buen camino, es una buena mezcla de jugadores experimentados con jóvenes. Poco a poco me estoy adaptando en el juego y en el estilo de vida de Perú. Todo es parte de la experiencia que se va consiguiendo y hasta el momento ha sido muy buena”.



¿Qué mensaje les deja a las personas que están realizando una labor de control y sanidad en esta cuarentena?



“A los médicos, policías, soldados y todos los que están trabajando en la calle, estoy muy agradecido con ellos. Sacrifican muchas cosas para que estemos bien. La medicina es primordial, después de esto, tienen que tener un lugar especial. Su vocación es admirable, me les ‘quito el sombrero’ por dar su vida por la de los demás”.



¿Y a los hinchas de Nacional?



“A los hinchas de Nacional, agradezco por el cariño que me demuestran. Ellos saben que cuando uno se entrega a esos colores lo saben valorar, sin importar el resultado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8