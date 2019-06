¿Seguirá en Italia?: Cristian Zapata es el deseo de un viejo conocido

Cristian Zapata ha empezado a sonar con fuerza para seguir en el fútbol italiano. Esta vez se trata del Bolonia que dirigirá el técnico Sinisa Mihajlovic la próxima temporada. El entrenador ya conocer al colombiano y este habría sido un pedido del DT a la dirigencia del club.

El defensa central colombiano, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia estaría muy cerca de salir del Milan, equipo con el que termina contrato el 30 de junio.



Por este motivo, varios clubes han estado interesados en el experimentado defensor. Uno de ellos es el Flamengo de Brasil, el cual ha confirmado acercamientos, pero no se ha definido nada.



Este martes apareció el interés del Bolonia de Italia, equipo que busca reforzarse de cara al inicio de la Liga de Italia. Sinisa Mihajlovic, habría pedido siete jugadores a la dirigencia, y entre ellos está Cristian Zapata.



Según el prestigioso diario italiano “Corriere dello Sport”, el DT busca tener al colombiano luego de dirigirlo en la temporada 2015/16 en el AC Milan.

Por el momento no hay información oficial del tema, sin embargo, Zapata será seducido con buenas ofertas contractuales debido a que su fichaje saldría gratis al ser agente libre.



