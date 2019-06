'Después de 7 años me voy del Milán': sentido adiós de Cristian Zapata

Se va. Cristian Zapata anunció que su etapa en el AC MIlán ha terminado y en un emotivo mensaje ha agradecido a todos por siete años en el equipo.

"Después de siete maravillosos años me voy de Milán. Quiero agradecer a la compañía que me ofreció la oportunidad de jugar en uno de los clubes más prestigiosos del mundo; todos los compañeros de equipo que tuve en este largo e intenso periodo, los entrenadores que me ayudaron a crecer como futbolista y como hombre", dijo en su cuenta de Instagram.



Zapata agradeció "a todos los muchachos de Milanello, amigos reales y, sobre todo, a los fanáticos: simplemente fantásticos, siempre me apoyaron y mostraron un increíble afecto", dijo en un emotivo video, que resume momentos desde su llegada hasta los días más felices.







"Gracias a todos, se cierra una página de mi carrera que permanecerá para siempre en mi corazón. Con amor. Cristian Zapata", se despide el veterano futbolista.



Ahora, a sus 32 años, se desconoce dónde continuará su carrera, aunque recientemente se ha especulado con un posible regreso a Sudamérica y a uno de los grandes: Flamengo de Brasil.



Por ahora, su presente es la Selección Colombia, que prepara los cuartos de final de la Copa América de Brasil. Precisamente, este domingo fue titular en el duelo contra Paraguay por el grupo B de la competencia.