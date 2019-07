‘Nacional, donde crecí y me hice importante‘: Dávinson Sánchez

Con los recuerdos frescos de aquel 27 de julio de 2016, cuando Atlético Nacional conquistó su segunda Copa Libertadores, regresó Dávinson Sánchez a visitar la sede deportiva de Guarne, donde forjó sus primeros años como profesional y alcanzó la gloria continental. Tras varias temporadas en Europa, un Mundial y una Copa América con la Selección Colombia, el defensa caucano no olvida sus raíces y el cariño que le tiene al equipo ‘verdolaga’.

“Venir a la sede y compartir con los muchachos siempre será muy bueno, es una alegría encontrarse con varios ex compañeros. Cuando uno vuelve al lugar donde lo vio crecer, siempre será especial. A (Juan Carlos) Osorio lo conozco muy bien, es una de las personas que más me ha ayudado en el fútbol, también me da mucha alegría ver a compañeros con los que compartí en la sub-20 estar en el primer equipo. Nos reímos un poco, recordamos muchos momentos que vivimos en Nacional”, comentó Sánchez en el programa ‘Mi Nacional Radio’.



Sobre esa noche en la que alcanzó ese título continental que le catapultó su travesía por el viejo continente, Davinson precisó que “es muy lindo recordar ese momento, lo valoro mucho por lo que nos costó y lo que ahora cuesta para ganar una Copa Libertadores. Se espera que Nacional siempre pelee esa clase de torneos y domine los torneos locales, es un deber hacerlo”.



En su visita, aprovechó para hablar con algunos juveniles del equipo, con su experiencia los aconseja y les desea que cumplan sus sueños. “En Nacional hay muchos ejemplos, no lo digo por mí. En el club han pasado jugadores muy grandes que amaron esta profesión y se adaptaron en los países donde fueron a jugar. En Europa la vida no es fácil y por eso hay que ser diferentes a la hora de pensar. El propósito es que cada jugador entregue un ‘plus’ para destacarse”.

#ExVerdolagas | ¡Una visita de lujo! 👌🏼 Nuestro canterano y campeón Continental 🏆 @daosanchez26, nos acompañó en nuestra Sede Deportiva de Guarne #SomosLaPasión 💚 pic.twitter.com/iQkEq0QpU1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 17, 2019



Para llegar tan lejos como él, Sánchez explicó que “se debe saber escuchar, estar atento a corregir los errores, hay mucha competencia y no es nada fácil. El consejo más importante que puedo dar es que sepan interpretar lo que quieran los técnicos de uno, mostrar las condiciones y con eso se puede triunfar”.



Finalmente, el jugador caucano quedó admirado con la evolución de la sede a casi 3 años de su partida al Ajax. “Extraño muchas cosas, me alegra cómo ha crecido Nacional. Después de un gran éxito es difícil igualarlo, pero de la mano de los jugadores, técnicos, directivos e hinchada, se pueden volver a esa senda. Nacional fue un lugar donde crecí y me hice importante”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín