El pedido del presidente de Napoli a Real Madrid en el caso de James

La negociación entre Napoli y Real Madrid cada vez está más complicada y aunque se sabe que los italianos desean contar con el colombiano cuanto antes, el pedido de los españoles para dejar ir al jugador y las condiciones del traspaso no lucen sencillas teniendo en cuenta lo que busca el club del sur de Italia y lo que pretenden los de la capital española.



Con base en ello, el presidente de Napoli, Aurelio de Laurentiis se habló con ‘Sky Sports’ y aclaró algunos de los puntos de lo que podría ser la transferencia del jugador colombiano, reafirmando su interés en el futbolista, pero dejando en claro que Real Madrid también debe ceder un poco en la situación para permitir que el James llegue a Italia.



“Por James todos estamos dispuestos a hacer sacrificios. Sin embargo, también le pedimos a Real Madrid que haga otros. No hemos bajado los brazos en la negociación y estamos haciendo lo necesario para que la situación se descongele, pero para que eso suceda también es necesario que Real Madrid actúe de acuerdo a las necesidades y se dé cuenta que en vez de tener a un jugador insatisfecho e infeliz en casa, es mejor enviarlo a jugar, incluso en condición de préstamo”, arrancó diciendo De Laurentiis.



Más tarde continuó: “Se han dicho tantas tonterías… Se dijo que hablé con Florentino por James y eso jamás ha ocurrido, tenemos a Giuntoli (director deportivo) hablando con el agente y amigo de James (Jorge Mendes) quien también es nuestro amigo, entonces no necesito hablar con Florentino. Tal vez él podría llamarme y yo le respondería algunas preguntas, pero nunca hablé con Pérez como mencionó la prensa, qué vergüenza de prensa”.



Y aunque reconoce lo complicado de la situación, también es consciente de lo que significa James para el club y de lo que significaría el club para James: “Napoli sería un buen regalo para él, además estudiando un poco los hechos me di cuenta lo bien que ha funcionado James bajo el mando de Ancelotti: una vez en Real Madrid y otra vez en Bayern Múnich. Esta es una garantía para él, poderse sentir a gusto, estar en el centro del campo, poder ser decisivo para aportar algo clave para el grupo y darles alegrías a nuestros fanáticos. Él lo sabe, lo entiende y sabe que Ancelotti es capaz de motivarlo, así que ‘si son rosas florecerán’”.