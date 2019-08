La decisión de Zidane sobre James en Real Madrid que ilusiona a Napoli

James Rodríguez volvió a Real Madrid para ser suplente. Que no jugó ni un minuto en pretemproada, que después de dos años tiene que hacer el curso nuevamente, que si al final la convicción de Zinedine Zidane no cambió igual que su discurso, lo cierto es que el colombiano no jugó el primer partido de la temporada blanca contra Celta.

Muchos esperaban que al menos tuviera minutos para probar su real condición, para ensayar alguna variante contra un rival que pronto fue sometido, una señal, al menos, de que la situación podría ser distinta en el regreso.







Pero lo que en España es desconcierto y, muchas veces, desconfianza, en Italia es ilusión. ¿Por qué? Según el diario Corriere dello Sport, esas polémicas decisiones del técnico Zidane juegan en favor del interés del Napoli, que no ha cambiado.



"Es necesario, de hecho indispensable, comprender: 90 minutos en el banquillo, con Real Madrid venciendo al Celta Vigo, lo hace pensar a James en lo que será de sí mismo. La situación es igual, con un destino aún desconocido, está bajo contrato pero hay señales de peligro por todos lados. Zidane aun puede traer a un jugador estelar", afirma dicho medio.



"No hay nada definitivo. James Rodríguez quiere al menos tener la percepción de no ser un intruso y no tener que aceptar una situación incierta: es el Real Madrid el que tendrá que responderle a él y a Jorge Mendes, antes de que esta feria de sueños termine en pesadilla", añadió.







Y aquí es donde residen, según Corriere dello Sport, as ilusiones del Napoli: "James Rodríguez nunca ha dejado de escuchar a Ancelotti: Carlo es como un padre, está muy cerca de él, han podido intercambiar mensajes con el tiempo. Nunca se han perdido de vista, y mucho menos ahora que la historia ha adquirido tintes no solo emocionales sino también profesionales".



El medio sugiere que ese contacto permanente es el que mantiene vivas las esperanzas de ver a James vestido de azul, antes del próximo 28 de agosto. "Napoli está allí, incluso cultivando una idea muy loca, si el mercado lo permitiera: juntar a James e Icardi y permitirles hacer travesuras".



De hecho, en las últimas horas varios medios italianos coincidieron en una ofensiva de De Laurentiis por el atacante argentino del Inter.



Eso sí, la opción de tener también al colombiano depende de una solicitud que, desde siempre, ha sido condición para negociar con el Real Madrid: "Parece abrumador pero tiene sentido, solo si el Real Madrid abre la opción un préstamo". Un año de cesión y compra obligatoria en un año ha sido siempre la opción de Napoli por el zurdo.