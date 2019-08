Falcao García es claro: lo que quiere y lo que no para su futuro

Los rumores sobre el futuro de Falcao García siguen estando a la orden del día y aunque él se concentra en el día a día del Mónaco, tampoco está alejado de lo que será la temporada 2019-2020.

En diálogo desde Francia con el 'Pulso del fútbol', el capitán de la Selección Colombia expresó sus opiniones sobre las especulaciones que lo acercan al Galatasaray de Turquía.

"Ahí vamos, ahí vamos. Las manifestaciones de cariño de la gente son importantes. Soy muy sentimental y en ese aspecto han sabido como entrar, pero hasta que no se firme no está. Yo he tratado de mantenerme al margen ahora que estoy entrenando con el equipo", dijo el delantero.

Pero también se ha especulado que Falcao podría terminar en el fútbol de Estados Unidos y que en el pasado la Liga China pugnó muy fuerte por él.

"Hoy me siento con ganas de seguir luchando y pelear en Europa con alto nivel. Hubo ofertas muy fuertes de China, difíciles de decir que no, pero sentía en mi corazón el fuego y la pasión para seguir luchando en Europa y aún lo mantengo", expresó sobre otras ofertas.

Sin embargo, Radamel sí expresó que un país en el que le gustaría vivir es Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Miami.

"A nosotros nos gustaría estar en Estados Unidos, quizás en Miami, porque es una ciudad donde nos sentimos muy a gusto y hay una población de colombianos y argentinos muy grande. Me parece que es un sitio estratégico para nuestra pareja que somos de dos nacionalidades diferentes", contó.

Aunque aún no existe, en el 2020 aparecerá en la MLS el Inter Miami, equipo de David Beckham y que también se ha especulado que quiere al delantero colombiano para sus filas.