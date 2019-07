Muy claro: Cuadrado y sus razones para quedarse en Juventus

Juan Guillermo Cuadrado dijo este martes que quiere seguir en Juventus, club con el que todavía tiene un año de contrato. El jugador acudió junto a Yerry Mina, a un acto de lanzamiento de una alianza comercial con una firma de automóviles que apoyará las fundaciones benéficas que lideran, cada uno por su lado, ambos jugadores.

Cuando le preguntaron a Cuadrado sobre cuál será su futuro, ante las posibilidades de salir de Juventus, él dio una clara declaración de intenciones: "Como todos saben a mí todavía me hace falta un año con la Juventus, me siento muy feliz, muy contento, muy tranquilo y mi familia se encuentra muy bien. Siempre mis decisiones las consulto con Dios y por eso nuestro pensamiento es quedarnos en Turín".



Cuadrado habló de la Selección Colombia y su papel en la Copa América. El antioqueño se refirió a la nueva posición que le dio el técnico Carlos Queiroz: “Fue una idea del profe, cuando lo hablamos le dije: profe no estoy acostumbrado a jugar en esa posición, pero sepa que donde uste me ponga ahí me voy a matar... es complicado porque es una posición en la que no estás acostumbrado a hacer el tipo de movimientos que se necesitan. Siempre tengo la disposición de aprender cosas nuevas", dijo Cuadrado y agregó: "Estoy contento con lo que hice, después de que tengas en la cabeza que diste el 100% no tienes porqué darte golpes de pecho, lo importante es saber que te entregaste".