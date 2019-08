Razón de Zidane para aprobar a James: vestuario alucina con su físico

El cambio radical en el discurso de Zinedine Zidane sobre James Rodríguez tiene explicaciones de todo tipo, pero la realidad es que las deportivas son las definitivas.

El colombiano se ha comportado como todo un profesional durante la pretemporada en la que fue transparente para el DT francés y, mientras él lo ignoraba, los demás a su alrededor lo alababan.



"Los jugadores del Real Madrid están flipando con la forma física de James", dijo el periodista español Edu Aguirre en el programa El Chiringuito.



Flipar, que para los españoles es sinónimo de alucinar, es lo que ha producido el zurdo, una alternativa real y cada vez más necesaria ante la epidemia de lesiones que sufre el equipo blanco.



Según Aguirre, "el vestuario considera que es una locura no aprovechar a James. Si a Zidane no le gusta, el madridismo está por encima de James. Si luego no funciona o llega una oferta... Pero si lo tienes, tienes que utilizarlo".



💪 "Los JUGADORES del REAL MADRID están 'FLIPANDO' con la FORMA FÍSICA de @jamesdrodriguez". ¡OJO a lo que cuenta @EduAguirre7 en @elchiringuitotv! pic.twitter.com/tn6FoXWjTj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2019

El comunicador, quien es muy cercano al colombiano, se ilusiona: "James está convencido de que va a ser su mejor temporada, esté en el Madrid o en otro parte".



La grave lesión de Asensio pero también la falta de mediocampistas que ofrezcan garantías están en la lista de Zidane para pasar de no tener en cuenta al zurdo, a decir que está feliz de tenerlo en el camerino. Eso y el apoyo rotundo de la afición al nuevo número 16 son argumentos que se hacen difíciles de ignorar.

Hay que decir que, en todo caso, el mercado estará abierto hasta el 2 de septiembre y, como dice Zidane "puede pasar de todo". Pero hoy, la figura de James cobra mucha importancia, más allá de los desencuentros y las dudas del pasado.