Dura tarea: los colombianos buscan lugar en los grandes de Argentina

El presente futbolístico de los colombianos que se encuentran en Argentina es complicado y más para aquellos que se encuentran en los equipos grandes, teniendo en cuenta las posibilidades que tienen de ser titulares, los refuerzos que buscan sus entrenadores y la idea de ellos de buscar minutos para lograr ser transferidos en algún caso.



Lo que sucedió con los jugadores de San Lorenzo, quienes en su mayoría fueron llevados por Jorge Almirón, apenas fue algo accidental comparado con algo como lo que sucede con quienes se encuentran en Boca, los de River y algunos otros, como Mauricio Arboleda, completamente borrado de la titular de Banfield por Hernán Crespo.



En Boca Juniors, por ejemplo, los tres colombianos que hacen parte del plantel no se postulan como titulares para los partidos importantes y aunque mientras Boca disputa la Copa, el lugar de algunos parece garantizado, la llegada de refuerzos como De Rossi, una clara competencia a Campuzano o de Salvio, quien significa lo mismo para Villa, los excluye de los plantes de Alfaro, claramente.



Fabra, en lugar de quien no llegaron jugadores, ya está recuperado de su lesión, pero el lugar de Más parece garantizado frente al colombiano quien aunque ya está en plenas condiciones, no se ha ganado la confianza del técnico.



El caso de los de River, aunque un poco distinto, marcha muy parecido al del xeneize: Jorge Carrascal apenas tiene minutos y se está ganando la confianza de Marcelo Gallardo; Rafael Santos Borré ha perdido confianza de cara al gol y aunque trabaja como loco para recuperarlo, Gallardo ha tomado decisiones que lo han alejado de la titular y apunta a un delantero como su contratación antes del cierre de mercado; por último, uno de los más esperados es Quintero, quien trabaja para volver a mediados o finales de septiembre pero no se sabe cómo llegará, así que en ese sentido el panorama es incierto.



Por el lado de los clubes grandes de Avellaneda, la llegada de Andrés Felipe Roa a Independiente parecía favorable, sin embargo, el futbolista no ha podido debutar esperando la salida de un jugador que libere un cupo de extranjero, algo que no parece sencillo y que alargaría los tiempos para el debut del colombiano quien tuvo un buen paso por Huracán.



En Racing, Mateo Casierra sabe que tiene varios lugares por delante a jugadores como Cvitanich, Cristaldo y Cardozo, situación que lo aleja de la posibilidad de estar convocado y, mucho más, teniendo en cuenta que el equipo de Coudet apenas enfrentará una sola competencia durante el semestre que viene.



En San Lorenzo y Huracán, tras la llegada de Pizzi al ciclón y la salida de Roa del globo, no quedaron jugadores de nuestro país y aunque este es apenas el panorama para quienes juegan en los equipos grandes, lo cierto es que aunque sí habrá quienes brillen en el país del sur del continente como suele suceder y ha sucedido a lo largo de los torneos, lo cierto es que la competencia para una temporada que apenas arranca es bastante complicada y su situación no es nada favorable a menos que algo radical pueda cambiar.