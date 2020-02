Letal crítica a James en España: 'Su problema es mental y físico'

La incertidumbre de James Rodríguez en un Real Madrid que no parece necesitarlo para firmar una temporada de ensueño tiene varias lecturas. Algunos apuntan a Zidane, otros a la envidia de verlo progresar y hay quien se anima a culpar al destino.

Para José Sámano, uno de los más prestigiosos analistas de España, el problema no habría que buscarlo tan lejos: "Me gustaría que Colombia, al menos es mi opinión, supiera que el problema de James en Real Madrid no es el presidente de Real Madrid, ni el entrenador de Real Madrid, ni los compañeros de James. El único problema de James es James...".



El experto fue crítico: "Mal de la cabeza es muy fuerte para James, lo que tiene que hacer es, en la noche, hablar con James y pensar si va a estar en el fútbol a nivel profesional. Da la sensación que está en el fútbol de casualidad... El problema de él es mental y físico, aquí sabemos que él tiene talento".



No habría que echar tantas culpas, según Sámano, a Zidane: "Él es un tipo muy pragmático y lo ha demostrado con Bale, que no es santo de su devoción pero si tiene que tirar de él lo hace. El problema es que James no sabe qué quiere ser de mayor, el problema es él, no es Zidane. Si lo viera enchufado jugaría en Real Madrid porque tiene talento de sobra. Ahora, quiere jugar a otra cosa. Le recuerdo a Colombia que aquí hemos visto a Leonel, a Valderrama, a Higuita y a tantos colombianos muy buenos pero James no quiere estar, tu puedes estar por ejemplo en el Eintrach de Frankfurt, Leganés como está James en Real Madrid".



Sin rodeos añadió: "En el fútbol profesional y al nivel del Real Madrid, tu debes estar en plenitud de facultades, físicas y mentales, y James no lo está".



El problema, claramente, no es de falta de cualidades: "'James no habla con James', James no sabe lo que quiere ser James. Y en el fútbol profesional, a este nivel, no valen las dudas, o estás para todo o no estás".





#CarruselCaracol



"James tiene que hablar con James, pensar si el fútbol es su pasión, si en verdad le interesa el fútbol, parece que está por casualidad ": José Sámano, invitado en el Carrusel Caracol de @CaracolRadio



🎧 En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/wLURkSAJlB — El VBAR (@VBarCaracol) February 2, 2020

En Madrid o en el lugar del mundo donde esté, el zurdo colombiano necesitará mucha autocrítica: "Insisto en que James tiene que hablar con James, en la noche, en su intimidad, y decidir qué quiere ser... Y si quiere estar en el fútbol profesional al máximo nivel tiene que ser otro James. Si quiere seguir siendo el que hemos visto hasta ahora, está para jugar en el Eintracht Frankfurt, en el Rennes o en el Sassuolo o en el Leganés. Y no tiene que ver con su talento, su talento está muy por encima. peor si él no pone talento al servicio de James no puede funcionar".



La voz crítica de Sámano respecto de la actualidad del colombiano llega en un momento crítico, cuando el Madrid parece no necesitarlo y los rumores del mercado hablan de una posible salida en el próximo verano. Además no es nada nuevo pues ya en el pasado otras voces alertaron sobre su condición.



Si toma los comentarios de expertos de una manera constructiva, bien puede cambiar su realidad. Si no, todo puede jugarle en contra...