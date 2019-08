'Nunca llegó una oferta, estoy trabajando para Atalanta': Duván Zapata

Duvpan Zapata fue tajante: no se va de Atalanta porque no hubo ningún equipo que presentara una oferta formal, a pesar de la tremenda temporada 2018-2019 que firmó.

El colombiano habría estado en el radar de varios equipos pero, más allá del juego de los empresarios, no llegó ninguna propuesta que pudiera estudiarse en la administración de su actual equipo.



"No hay nada qué decir, nunca me llegó una oferta ni a mí ni al club. Estoy trabajando para Atalanta y quiero seguir haciendo las cosas bien”, dijo en entrevista con Sky Sports.



Sin embargo, eso no lo desmotiva, en absoluto. El colombiano fue clave en la primera clasificación a Champions del Atalanta y lo último que quisiera es perdérselo: "Hay que prepararse para la Champions. Cuando llegue será especial. Es algo que nos hemos ganado y por eso nos estamos preparando para hacerlo bien. Será una prueba para nosotros", dijo.



En su cabeza solo hay una meta clara: "espero seguir trabajando para mejorar de nuevo y aumentar el número de goles del año pasado".



Y no es cualquier objetivo: Duván Zapata viene de marcar 28 goles en 48 encuentros con uno de los equipos sorpresa del Calcio italiano. Claramente, ahora va por más.



Esa motivación se celebra también en Colombia, pues en cualquier momento debe conocerse la convocatoria de la Selección para los amistosos de septiembre y el nombre del vallecaucano debería estar en la lista.