De nuevo, Duván Zapata en el radar de uno de los poderosos en Italia

Duván Zapata no deja de ser una tentación para varios de los equipos más poderosos de Italia y de Europa.

Este viernes, versiones de prensa insistieron en que podría no jugar la primera Champions League de la historia del Atalanta pues un grande del Calcio lo tendría enc arpeta.



Se trata del Inter de Milán, del DT Antonio Conte. Según la versión del diario Marca, es la alternativa principal en caso de que falle el fichaje de Romelu Lukaku, declarado transferible por el Manchester United.



El propio entrenador lo confirmó: "Icardi está fuera de nuestro proyecto. Esta es la realidad. Lukaku me gusta pero hoy es jugador del Manchester. Le conozco muy bien de cuando estuve entrenando al Chelsea. No será fácil preparar estos amistosos sin delanteros pero el mercado está abierto", aseguró.







De esta manera, como confirma el diario Corriere dello Sport, Atalanta podría perder a su goleador, justo en el momento en que quería juntarlo con otro colombiano, Luis Muriel, para hacer estragos en el área rival.



las negociaciones, en todo caso, podrían no ser tan sencillas pues el equipo de Bérgamo pide mínimo 60 millones de euros por su goleador.