Duvier Riascos y la tremenda situación que esta pasando en Chile

La atención del continente entero se concentra en la situación que atraviesa Chile en estos momentos, debido a las protestas contra el gobierno por la inconformidad en varios aspectos sociales. El jugador colombiano Duvier Riascos, que milita en Universidad Católica, ha vivido la situación de primera mano junto a su familia.

En dialogo con 'GolCaracol.com', el exdelantero contó como ha afrontado la situación que se vive en el país austral y como se ha afectado el fútbol debido a los disturbios.



La Liga de Chile se vio afectada gracias a la situación tensa que se vive en estos momentos, y por seguridad se decidió suspender la fecha anterior del fútbol profesional, pues no existían garantías de seguridad para los asistentes a los estadios. Entre los partidos suspendidos se encuentra el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo.

Sobre como ha vivido la situación, Riascos manifestó: “un poco complicado cuando se paró todo el viernes pasado. Se suspendió la fecha y los desmanes se provocaron porque mucha gente aprovechó las manifestaciones para robar y ya las cosas se pusieron intensas, no se podía salir a la calle. Pero pues con el pasar de los días se ha ido mejorando la situación y ya va mermando de a poco”



También contó que no ha tenido mayores inconvenientes de seguridad y, aunque junto a su familia fueron testigos de algunos disturbios, asegura que nada ha pasado a mayores.



“Estoy con mi esposa y mis dos hijos. Afortunadamente elegimos un buen sitio para vivir y por ese lado no hemos tenido mayores problemas. Pero el día que se iniciaron las protestas estábamos en la calle y nos tocó ver algunos incendios, pero nada que haya pasado a mayores y, nos regresamos para evitar alguna clase de problemas”, dijo el campeón con Millonarios.

Sin embargo, para la familia Riascos no todo ha estado en complenta paz pues ya han empezado a escasear los alimentos, debido al cierre de los supermercados por seguridad.



“Estamos en el límite esperando que se reestablezca todo porque tenemos comida para unos dos o tres días. Esperemos que este martes vuelva todo a la normalidad”.

Sobre la parte futbolistica, Duvier habló de la importancia que tenía el clásico en el que su equipo enfrentaría al cacique del fútbol chileno, y donde podrían salir campeones de manera anticipada. Aclaró que aún no se ha definido cuando se reanudara la Liga de Chile.



“Hasta el momento nosotros teníamos un clásico contra Colo Colo y dependiendo de ese resultado podríamos ser campeones. Se aplazó y todo quedó en veremos y todavía no se sabe cuándo se vaya a reanudar la fecha. Todavía están las manifestaciones, pero el entrenador decidió que teníamos que ponernos a entrenar porque en el momento que se levante el paro tendríamos que jugar y tenemos que estar preparados”, contó el delantero.

Finalmente tuvo tiempo para hablar de su paso por Millonarios, el cariño hacia este equipo y la posibilidad de regresar a jugar en este, pero también habló de las posibilidades con otros equipos del FPC.



“Millonarios me abrió las puertas en un momento difícil de mi carrera y por eso siempre traté de dar lo mejor de mí. Afortunadamente terminamos con una estrella. En el momento que se dé la posibilidad me gustaría, porque es un lugar en el que me sentí acogido y bien. Igual hay equipos en Colombia también importantes que se han abierto puertas, pero no se han dado oportunidades, entonces esperemos a ver qué es lo mejor”.