Dorlan Pabón tomó una decisión sobre su futuro en el Monterrey

El delantero colombiano Dorlan Pabón aseguró este viernes que no pretende abandonar las filas del Monterrey, con el que ganó el torneo Apertura mexicano en diciembre pasado. "Tengo la cabeza en la institución, quiero ganar más. Si me voy, quiero irme por la puerta grande, pero en esto momento no pienso irme, pienso en Monterrey. Estoy feliz acá", dijo.

Pabón, de 31 años, fue figura del equipo que ganó el Apertura al América y quedó tercero en el Mundial de clubes. Según el jugador ganar el torneo local significó liquidar un pendiente, pero añadió que busca más triunfos con la institución. "Tenía deudas con la afición y las cumplí, pero quiero ganar más. Todavía me falta hacer historia en esta institución", indicó.



El jugador nacido en Medellín llegó al Monterrey para el torneo Apertura 2013 y desde entonces ha sido clave en el ataque del equipo con el que ganó este año la Liga de campeones de la Concacaf. "Quiero ayudar a que el Monterrey crezca más y sea el número uno de México", aseveró el jugador.



Los Rayados descansaron el pasado fin de semana en la primera jornada del Clausura para que tuvieran más tiempo de preparación luego de terminar el pasado Apertura el 29 de diciembre cuando ganaron el título.



Pabón aparece en el más probable once del entrenador Antonio Mohamed, que también tiene como alternativas al argentino Rogelio Funes Mori, el holandés Vincet Janssen y el mexicano Rodolfo Pizarro, y acaba de fichar al marfileño Ake Loba.