Inesperado interés: James estaría en los planes de un exótico club

James Rodríguez ha tenido un mercado de fichajes con muchos cambios y bastantes dudas. El colombiano se entrena con el Real Madrid y su futuro aún no se ha definido de cara a la próxima temporada. Su continuidad en la casa blanca está en el aire, sin embargo, un equipo bastante inesperado tendría en sus planes al cucuteño.

El futuro de James Rodríguez está en el aire, sin embargo, para un jugador de la calidad del colombiano, los pretendientes siempre estarán al tanto. El Atlético de Madrid, Napoli y hasta el PSG habrían mostrado su interés por contar con el volante, no obstante, nada se ha confirmado.



El último interés es quizás un poco extraño, ya que es un equipo que aún no ha hecho su debut oficial en el fútbol profesional. Se trata del Inter Miami, equipo que jugará en la MLS a partir del la temporada de 2020.



Según el reconocido diario inglés, "The Sun", David Beckham, dueño de dicha franquicia estaría pensando en hacer una oferta al Real Madrid para llevarse a James para la temporada 2020. Todo esto en vista de que el exjugador inglés estaría diseñando su el equipo para la MLS.



Además, Beckham querría armar el siguiente once inicial: Joe Hart; Fabio Coentrao, Moreno, Gary Cahill, Antonio Valencia; Sergio Busquets, Freddy Guarín, James Rodríguez; Carranza, Pellegrini y Theo Walcott.



El mencionado medio asegura que Beckham usaría su gran relación con el Real Madrid para poder intentar este fichaje, el cual se planta como una dificultad, pero si se arreglan los términos, podría darse este fichaje.



Por otro lado, James Rodríguez tendría que dar su visto bueno, el cual estaría en duda, debido a que el volante aún tiene edad para matenerse en lo más alto del fútbol europeo, y un paso a la MLS cerraría su carrera.