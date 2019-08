Un relato que demuestra lo mal que lo pasaba James en el Bayern

James Rodríguez aún no llega a ningún acuerdo y, por ahora, entrena con Real Madrid, equipo dueño de su ficha luego de que Bayern decidiera no comprarlo al término de su préstamo por dos años.

Aunque tuvo muchos defensores y detractores, las últimas declaraciones apuntaron a que fue James quien decidió no continuar en el equipo bávaro, aunque no hubo ninguna justificación.

Pues en diálogo con 'Comutricolor', Lothar Matthaus, ídolo del equipo y referente del fútbol alemán, dio luces de lo mal que la pasaba James Rodríguez en sus últimos días con la camiseta del Bayern Múnich.

"Yo celebré con Bayern Múnich el último título después del juego contra Eintracht Frankfurt. Estaba sentado con 500 personas juntas celebrando. Estaban los jugadores, sus familias, las personas del club celebrando en una gran mesa. Y James Rodríguez estaba sentado allá, lejos, lejos del equipo, solo con un amigo colombiano y su novia, solos en una mesa. Él no estaba conectado con el equipo, el equipo podía acercarse a él, pero el no daba pasos hacia el equipo. Y creo que no estaba feliz, miraba a ese chico y no estaba feliz", comentó.

Para esa época se conoció una de las primeras imágenes del colombiano junto a Shannon de Lima, su actual pareja. Ella estuvo en el festejo de aquel título en Alemania junto al colombiano.

Shannon de Lima y James Rodríguez en al celebración del título de la Bundesliga. Foto: Tomada de Instagram: @shadelima

El exfutbolista habló con propiedad de lo que pasaba con James Rodríguez en aquel momento y cómo esa actitud fue determinante para darse cuenta que su lugar no era Múnich.

"Tenía que celebrar, había acabado de quedar campeón, pero estaba en un rincón y solo, no conectaba con sus compañeros. Lo podías sentir, no era su lugar. A él le gustaba Múnich, es una ciudad bonita, se sentía seguro, podía caminar por las calles, tenía su libertad, podía ir de compras. Pero no era buena la situación entre él y Bayern", expresó Matthaus.

Finalmente, Lothar Matthaus dio un claro panorama de lo que necesita James: "Cuando Niko Kovac llegó como técnico, él no necesitaba a un jugador como James en su sistema. No es que no fuera un buen jugador, pero él (James) necesitaba el apoyo del entrenador para sentirse mejor", requisitos que sí cumple Carlo Ancelotti, técnico que lo llevó a los bávaros y que lo quiere en el Napoli.