Instructivo para marcar golazos: el secreto de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero es uno de los mejores lanzadores de media distancia del fútbol argentino, demostrando su capacidad anotando golazos con River Plate que quedarán en la historia, como el anotado a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018.



El colombiano, en dialogo con 'La Página Millonaria', ha revelado su secreto para rematar con tanta calidad a la hora de buscar el gol desde largas distancias.

¿Saben qué majestuosa obra arquitectónica histórica va a perdurar más 800 años? Sí, el gol de Juan Fernando Quintero con el que River le ganó la Copa a Boca. Arte. pic.twitter.com/HaOURzcg6L — Rodolfo D'Onofrio ⚪ (@chomickirio) April 16, 2019

Quintero reveló su 'secreto' para tener tanta precisión al momento de pegarle al balón en dirección del arco contrario. El exjugador de Medellín aseguró que, al no ser un jugador musculoso, su entrenamiento se dirige principalmente a mejorar su calidad técnica.



“No soy muy voluptuoso en el tema de los músculos, pero la técnica la perfecciono cada día más. Creo que es una cualidad mía”, aseguró el volante creativo.

Palabras más, palabras menos, el colombiano Juan Fernando Quintero marcó el MEJOR GOL DE TIRO LIBRE EN EL MUNDO entre 2018/2019 según la FIFA.



Aquel bombazo con River Plate a Racing el pasado 10 de febrero🇨🇴



ZURDA MÁGICA JUAN FER🇨🇴



ZURDAZO DE TIRO LIBRE PARA LA HISTORIA🇨🇴 pic.twitter.com/jzh66LQzlF — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) August 19, 2019

Además, se atrevió a revelar detalles poco conocidos, como la necesidad de usar lentes de contacto al momento de jugar y como esto le ayuda a no perder de vista el arco rival.



“Juego con lentes de contacto. No veo muy bien, ja. Me siento bien con los lentes, con las gafas. Es mejor para la vista porque la verdad que sin los lentes veo muy poco”, dijo el mundialista con la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero también contó como ha influido el compartir con Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, y cmo este ha sido fundamental para su crecimiento futbolístico y mental.



“No es un secreto que es un gran entrenador. Es una persona que te exige como nadie. Para uno es algo muy bonito porque no te regala nada. Siempre te habla con sinceridad y transparencia. Hace que te potencies más. Con él aprendí muchas cosas: la mentalidad, el entrenamiento, la preparación, cómo te habla, la transparencia", finalizó el colombiano.