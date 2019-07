En medio de las especulaciones: ¿qué sacaría a James de Real Madrid? 

La vuelta y posible permanencia de James Rodríguez en Real Madrid son dos de los hechos que más llaman la atención dentro del presente mercado de pases, pues luego de la triste experiencia del jugador en el equipo bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane, resulta difícil imaginar al futbolista colombiano dentro de un posible once titular del cuadro merengue.



Sin embargo, los últimos hechos presentados en la pretemporada de Real Madrid y la necesidad de un jugador de sus condiciones, hacen pensar que el futbolista arrancará de cero con el técnico francés y aunque, en la previa, esto luce bastante complicado por los antecedentes que ya se tienen, lo cierto es que su presente está en el equipo de la capital española y lejos de su clásico rival, Atlético de Madrid.



Conociendo ya qué puede hacer James para quedarse y sabiendo en dónde se puede ubicar, también hay factores importantes que podrían sacar al futbolista del club y acá les contaremos cuáles son estos.



La predilección de Zidane por otros futbolistas

El técnico francés no considera al jugador colombiano como una pieza fundamental en su esquema y pese a la ausencia de Marco Asensio, hay varios futbolistas a los que tendría en cuenta mucho antes de llamar al colombiano, situación que ya se presentó en la primera etapa del ‘10’ de la Selección en el club merengue.



Urgencia por Pogba y necesidad de ‘cuadrar caja’

Real Madrid necesita vender, no solo para evitar pagar altísimos salarios como los del propio James o el de Gareth Bale, también es necesario que algunos jugadores del plantel se despidan pues el equipo blanco no se ha bajado de la puja por Paul Pogba y la llegada del francés al plantel del equipo de Florentino Pérez no se daría por menos de 170 millones de euros.



La necesidad de Napoli

El equipo del sur de Italia y, en especial, su entrenador, sueñan con un jugador de la talla del colombiano para darle un salto de calidad a un club que quiere pelear tanto en su país como en la próxima edición de Champions League. Los napolitanos no han cerrado ninguna gran transferencia y su interés en James está más vigente que nunca luego de su regreso a las prácticas en la capital española.



La presencia de Bale y su fallida transferencia a China

Las últimas informaciones de la prensa española indican que el negocio entre Real Madrid y el fútbol chino estaría dañado, esta situación obligaría al club a quedarse con el galés y esto aumentaría la necesidad de vender a James, por quien hay más candidatos y se puede negociar una salida a mejor precio.



La actualidad de James está en el Madrid pero habrá que esperar qué sucede con el paso de los días y si Napoli, finalmente, se decide a efectuar la anhelada compra que necesita Real Madrid.