Las dramáticas vacaciones de William Tesillo después de las amenazas

William Tesillo afronta por estos días el final de la pretemporada con el León, su club, antes de iniciar la competencia este fin de semana en la Liga de México. Atrás quedó su participación con la Selección Colombia en la Copa América 2019, el penalti errado en la definición de cuartos de final contra Chile y las amenazas que recibió el defensor porque su fallo afectó a apostadores.

Sin embargo, su familia todavía recuerda los momentos de angustia que vivieron después de la eliminación de Colombia. Tesillo y su esposa, Daniela Mejía, decidieron pasar unos días de sus vacaciones en Armenia, pero fueron momentos difíciles y de dramático descanso, pues se sintieron fuertemente hostigados.



“Fueron unos días muy difíciles, obviamente desde el momento en el que él bota el penalti yo creo que se le pasaron muchas cosas por la cabeza. De repente estábamos hablando y él se preguntaba ‘lo pude haber pateado de otra forma’”, contó la esposa de Tesillo en el programa ‘La Red’.



Tesillo no pasó las vacaciones que pretendía junto a su esposa y sus hijos. Ante las amenazas, prefirió enclaustrarse y no dejarse ver para evitar problemas. “Los días que estuvimos en Armenia, mi esposo no salió de la casa, pero yo si tenía que continuar y hacer mis cosas. Realmente salir y encontrarse con la gente que sabe que es mi esposo fue incómodo, porque siempre lo miran a uno, algunos con tristeza, otros con rabia”, confesó Daniela con sus ojos llorosos.



Sin duda fue un infierno el que vivió Tesillo, pues las amenazas parecían muy serias y afectaban a sus hijos.



“A mi esposo le llegaron unas amenazas muy fuertes, con fotos de los niños, principalmente del más chiquito, que fue lo que nos hizo decir que ya tocaba poner esto en manos de la justicia. La denuncia se puso, la Fiscalía estuvo muy pendiente de todo”.



Daniela se atrevió a decir que en las amenazas hacia Tesillo “siempre leíamos que le pedían que les devolviera el dinero que habían apostado. La verdad es algo que preocupa porque hay gente que apuesta siendo o no hincha de cierto equipo, y se juegan altas sumas de dinero. Es preocupante, porque en las amenazas le cobraban cierta cantidad de dinero que perdieron”.