Agenda apretada: la turbulenta semana de Falcao en Galatasaray

Ya es un hecho: Galatasaray tiene a Falcao García en Turquía y el atacante colombiano ya genera caos del bueno en Estambul. Los aficionados del equipo turco más popular, le dieron una bienvenida de estrella al ‘Tigre’, y el goleador, como un niño, festejó su llegada a su nuevo equipo, agradeció por el cariño y se convirtió en uno más de los hinchas de los leones.

Radamel Falcao le aseguró a la prensa turca que está “increíblemente feliz” por llegar a Galatasaray. No esperaba que más de diez mil aficionados se reunieran a las afueras del aeropuerto de Estambul para recibirlo frenéticamente, con bengalas, bufandas, color. El cálido recibimiento, a él, a su esposa y a sus hijas, fue apenas el comienzo de una turbulenta semana para el colombiano.



Este lunes, Falcao deberá hacerse los chequeos médicos de rutina, pues llega en excelente condición de Mónaco. Además, conocerá la sede administrativa y deportiva del Galatasaray.



Sin embargo, el show mediático en torno a Falcao no para ahí. En Galatasaray ya tienen lista una ceremonia sin precedentes para la firma de contrato del ‘Tigre’ con su nuevo equipo, al que se vinculará en principio por tres temporadas. Según los medios en Turquía, el plan del presidente Mustafa Cengiz es hacer que Falcao esté frente a las abarrotadas tribunas del estadio Türk Telekom para estampar su firma, convertirse en nuevo jugador del equipo de Estambul, y lucir la camiseta ‘9’.

Su debut deberá esperar

Falcao tendrá una ventaja antes de jugar su primer partido con Galatasaray. En estas dos semanas, el fútbol de liga hace una pausa debido a los partidos de selecciones en el mundo, amistosos y de competencia oficial. Y como Falcao no estará con la Selección Colombia para los juegos contra Brasil y Venezuela (6 y 10 de septiembre), tendrá tiempo suficiente para trabajar a disposición del entrenador Fatih Terim, adaptarse a sus compañeros -los que no estén con sus selecciones- y entrar en el estilo y las exigencias de su nievo equipo.



Así, el debut tardaría varios días, pero el fin de semana del 14 y 15 de septiembre -no se han confirmado horarios-, Falcao jugaría su primer encuentro con Galatasaray en la Liga de Turquía, en la cuarta jornada en la que su equipo será local contra el Kasimpasa, en el estadio Türk Telekom, que tiene capacidad para 52.652 espectadores.