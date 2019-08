Se le tiene, pero se le demora: Falcao tendrá que esperar por Turquía

La mejor traducción para la situación de Falcao en el Mónaco es un dicho muy colombiano: 'se le tiene, peor se le demora'.

El colombiano tiene todo listo para firmar con Galatasaray pero Mónaco, por cuenta de su mal inicio en Liga 1, con dos derrotas, no lo dejará salir hasta no tener un reemplazo que ofrezca sus garantías.



El agente Ahmet Bulut, intermediario de la negociación entre el colombiano y Galatasaray, explicó la situación para TRT Sports de Turquía: "No hay ningún problema con el tema de Falcao, pero este negocio tomará unos días más. No hay forma de que se firme mañana. La gerencia del Mónaco lo soltará cuando crean que han ocupado su lugar con un reemplazo", dijo.



Según Bulut, la firma del colombiano es cuestión de días y el propio delantero ha decidido salir de Francia y sumar una nueva experiencia en el Galatasaray.





Mónaco ha tenido un decepcionante inicio de temporada, con derrotas por goleada contra Olympique Lyon y Metz, y eso ha hecho que Mónaco se pregunte cómo reemplazar al hombre clave del título de 2017, que además ayudó sobre el cierre de la pasada campaña, cuando llegó el agua al cuello por el descenso.