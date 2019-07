La foto que podría dar claridad sobre el futuro de Falcao García

Falcao García es uno de los futbolistas colombianos que más suena en el mercado futbolero de cara a la próxima temporada. Su continuidad en el Mónaco parece estar en duda, pues se le ha relacionado con otros clubes europeos, así como se ha dicho que podría ir a ligas como la de China o la de Estados Unidos.

Lo cierto es que el goleador histórico de la Selección Colombia está más vigente que nunca. No importa que haya pasado desapercibido en la Copa América de Brasil 2019, pues no pudo marcar. En el exterior saben que el ‘Tigre’ es garantía de por lo menos 15 goles por temporada.



Justamente en la anterior temporada con el Mónaco, Falcao logró anotar 15 goles en el peor momento deportivo de su club, que luchó por no descender y salvó la categoría en Francia, en parte, gracias a las anotaciones del colombiano.



Sin embargo, este miércoles el Mónaco presentó su nueva camiseta para la próxima campaña y en la foto publicitaria aparece Falcao. Esa imagen podría dilucidar que Falcao se quedará en el equipo del Principado, aunque no sea garantía, pero significa que el cuadro monegasco cuenta con su máximo referente.