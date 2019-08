Falcao lo confesó: la verdadera razón que lo alejaría del Mónaco

Falcao García aceptó este sábado que tiene grandes posibilidad de irse del Mónaco esta temporada. Justo el día en el que volvió a jugar con el equipo del Principado, y que anotó contra Sampdoria en partido de preparación, el atacante colombiano fue claro y explicó por qué dejará Francia.

En declaraciones al medio francés ‘Nice-Matin’, el ‘Tigre’ aseguró que le queda un año de contrato con el Mónaco, pero “el club no me propuso una extensión. Así que tengo que pensar en mi futuro, el de mi familia. Estoy estudiando las ofertas que me han ofrecido. Son buenas oportunidades para mi carrera y tengo que pensar mucho en la familia”.



Radamel Falcao dice que no está decepcionado con el Mónaco, a pesar de que no le haya ofrecido una renovación. “Estoy agradecido Entiendo su política. Tal vez necesiten buscar otras opciones, así que tengo que hacer lo mismo. Así es el fútbol”.



“Tengo solo un año de contrato y es complicado para un jugador de mi edad. Espero que encontremos una solución para mí y para Mónaco. Creo que hay ofertas muy importantes para mi carrera y me gustaría tomarme el tiempo para elegir”, explicó el goleador histórico de la Selección Colombia.



Por el momento, Falcao apenas está estudiando un par de ofertas: las del Galatasaray de Turquía, y la del Valencia español. “Me comportaré como un profesional. Pero quiero que todo esto se resuelva rápidamente. Entiendo el club, y creo que el club comprende mi posición de darle a mi familia algo de paz para el futuro”, comentó.