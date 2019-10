Excompañero de Falcao explicó las razones de su fracaso en Mánchester

Falcao García deja grandes amigos y una importante imagen en los equipos que pasa, aunque no haya tenido un buen recorrido en ese club. Así fue en Manchester United.



Christopher Smalling, excompañero de los diablos rojos, contó las razones de su mal paso por el equipo y dejó un grande elogio para el 'Tigre'.

"Uno de los tipos más amables que he conocido, hablaba bien inglés, era amable, todos queríamos que funcionara y tenía algunas estadísticas aterradoras", dijo Smalling al portal 'The Atletic'.



Sin embargo, contó la razón de su fracaso, pues no logró ser lo que se esperaba en el club de Mánchester, siendo suplente en la mayoría de partidos y marcó cuatro tantos. Al Everton, Aston Villa, Stoke City y Leicester.



"Vino después de una gran lesión y eso no funcionó para él. A veces, cuando las cosas no funcionan, los jugadores son en gran parte responsables y no sientes lástima por ellos. Falcao era diferente, simplemente no podía actuar debido a lo que le había sucedido antes", finalizó.