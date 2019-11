Falcao, en medio de la polémica por su fichaje en Galatasaray

Falcao García, quien aceptó culpa por llegar lesionado a Galatasaray, sigue teniendo polémica alrededor de su fichaje. Esta vez, un exjugador turco mencionó que Fatih Terim no quería llevar al futbolista al club.



Rıdvan Dilmen, exfutbolista del país, reveló en Turquía que el entrenador no lo tenía en cuenta y que no quería llevarlo al conjunto de Galatasaray, pero que finalmente todo se dio por un tema de 'orgullo'.

"Hasta donde yo sé, Fatih Terim no quería a Falcao. Se creó una situación extraordinaria y la transferencia se convirtió en una cuestión de orgullo. Fatih pensaba que esta inversión no era la correcta", dijo Dilmen en 'NTV Spor'.