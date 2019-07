¿Le cerró la puerta a Millonarios? Esto dijo Falcao sobre su futuro

Radamel Falcao García es uno de los jugadores colombianos que podría cambiar de club para la próxima temporada y aunque sabe que tiene varios equipos detrás, él prefiere no apresurarse. Consciente de esto, el ‘Tigre’ se refirió a las posibilidades de seguir en Europa, a lo que podría influir en su decisión y a las posibilidades que tendría de jugar en el fútbol colombiano.



“He estado al tanto de estas noticias que han salido y también he escuchado intereses de otros clubes. Tengo contrato con Mónaco. Mucho no puedo decir y es una situación que hay que manejar con prudencia, pero debo volver a entrenar con el Mónaco la otra semana”, arrancó diciendo el colombiano al ser cuestionado por los rumores de su transferencia en el Viejo Continente.



Así que ampliando un poco este tema, añadió sobre su decisión: “Siempre creo se prioriza el proyecto deportivo. Al tener una familia como la nuestra es indudable que factores familiares se tendrán en cuenta. Uno mira el proyecto deportivo, el club y la liga, pero cuando se tiene una familia con tres niñas, que están en cierto grado en el colegio es importante la familia”.



Luego continuó haciendo referencia a la Selección: “Hoy en día, después de que todo pasó, se podrían decir muchas cosas. En esos torneos a veces uno se levanta y todo va bien. Ha sido una Copa América de enseñanzas tremendas en ese aspecto. Hoy tenemos que mejorar, sabemos que Colombia está para más. Todos tenemos esa espina. Ojalá rápidamente podamos madurar en ese aspecto. El otro año hay una Copa América en Colombia y esperamos que podamos hacer las cosas mejor”.



Prosiguiendo con ese análisis, se refirió a Queiroz: “Él es un entrenador con muchísima experiencia, ha estado en dos de los clubes más importantes del mundo. Notamos rápidamente que tiene experiencia en el manejo de las selecciones. Creo que nos está dando un poco de lo que es el fútbol europeo. Esperamos que de aquí a la próxima Copa América sigamos creciendo y mejorando”.



Y concluyó refiriéndose a las posibilidades que tiene de jugar en Colombia y al fútbol femenino: “No sé, hay que ver los momentos profesionales, familiares. Es una decisión que no depende solo de mí, es de familia. Tenemos que ver cuál es el lugar que queremos para jugar. Obvio todos saben que mi sueño fue jugar en Millonarios, pero no sé si se vaya a dar o no”.



“Maravilloso que el fútbol femenino esté creciendo. Si alguna de mis hijas quiere jugar al fútbol y la hace feliz, la apoyaré. Trataremos, con mi esposa, de transmitirle los valores para que se pueda desenvolver en el medio”, finalizó.