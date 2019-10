Lo de Falcao parece serio: la lesión que lo ha mantenido sin entrenar

Radamel Falcao García no juega con Galatasaray desde el primero de octubre y aunque inicialmente no se conoció la lesión que tenía al jugador fuera de las canchas y que no le permitió estar con la Selección Colombia, poco a poco hay mas luces sobre el tema.

La preocupación mayor para Galatasaray es que este martes jugarán contra Real Madrid y para ese encuentro quieren contar con el delantero colombiano, pues ya completaron dos derrotas y una tercera los dejaría prácticamente sin posibilidades de seguir en la Champions.

Hace algunos días, Fatih Terim, entrenador del club, señaló que "si está disponible, me gustaría que jugara la Champions, estamos intentando para que tenga un buen estado físico".

Sin embargo, luego dio a conocer cuál es la situación que lo ha mantenido más de 15 días sin poder entrenar con el resto del plantel: "Hablé con Falcao, aún le duele el tendón de Aquiles".

El colombiano no ha podido entrenar con el resto del plantel hace 15 días y según el último parte médico "realizó un entrenamiento especial en el campo separado del equipo con la ayuda de fisioterapeutas".