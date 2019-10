Falcao se arrepiente: se 'desmarca' de político en próximas elecciones

Falcao no quiere saber de política. Al menos así lo dejó claro en un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el cual intenta 'desmarcarse' de un tema candente en Colombia por estos días.



'El Tigre', quien actualmente trabaja para recuperarse de un problema físico que le impide jugar con Galatasaray, aparece en un video difundido por Mauricio Aguilar, candidato a la Gobernación de Santander, con un mensaje explícito de apoyo: "Hola, Mauricio Aguilar. Te saludo desde Estambul, quiero desearte muchos éxitos en las elecciones, en este nuevo proyecto. Que Dios te bendiga y te dé mucha sabiduría todos los días para hacer lo mejor", dice el futbolista.

Sin embargo, en las últimas horas decidió dar marcha atrás y en otro mensaje explicó que no apoya a ningún candidato, para las elecciones de este fin de semana en Colombia: "Quiero precisar que yo no apoyo a ningún candidato político en estas elecciones. El video que circula fue un saludo de ánimo que me pidieron, pero nada más", dijo.

Quiero precisar que yo no apoyo a ningún candidato político en estas elecciones. El video que circula fue un saludo de ánimo que me pidieron, pero nada más. — Radamel Falcao (@FALCAO) October 24, 2019

El jugador del Galatasaray trabaja arduamente para recuperarse de un problema en el tendón de Aquiles que tiene muy preocupados a todos en su equipo.