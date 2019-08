Falcao se impacienta: Mónaco lo entiende pero no facilitará su salida

Ya solo faltan cuatro días para el cierre del mercado en Europa y Falcao sigue sin saber cuál será su futuro.

Si le preguntan a él, dirá que se va a Galatasaray ahora mismo. De hecho, se esperaba que este viernes lo hiciera, en el mismo avión de los directivos turcos que estuvieron en Mónaco en el sorteo de la Champions, este jueves.



Si se lo preguntan a Oleg Petrov, vicepresidente del Mónaco, piensa otra cosa: "Hablé con Falcao, los otros jugadores y el entrenador. Entendemos su voluntad, pero también debemos pensar en los del club. Ya estamos estudiando otras soluciones para el ataque. No hay nada arreglado en este momento. Todavía quedan dos días (del mercado de fichajes), pero no es fácil", afirmó.



Ahmet Bulut, encargado de las negociaciones por parte de Jorge Mendes, esperaba tener todo finalizado a tres días del cierre del mercado pero el club del Principado no da señales de agilizar la operación.



Se dice que que el precio de 5 millones de euros que percibirá por El Tigre ya está pactado con Mónaco, que el contrato por dos años (con opción a tres) será por ingresos brutos de esos mismos 5 millones más bonificaciones para el jugador y que ya solo quedan las firmas en los documentos. Pero, así están las cosas, más o menos, desde hace varias semanas, sin que el colombiano suba por fin al avión con destino a Estambul.



Falcao ha vuelto ya a los entrenamientos del Mónaco, que informó de una molestia física que le impedía entrenar, pero su DT, Leonardo Jardim, anunció que no tiene intención de arriesgarlo, por lo que verlo este domingo contra Estrasburgo no está garantizado.