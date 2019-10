¡Los números del Tigre! Así fue el primer mes de Falcao en Galatasaray

Radamel Falcao García llegó a Galatasaray con multitudes de hinchas ovacionando su nombre desde que pisó suelo turco. Sin embargo, no ha podido consolidarse en el equipo, aunque es titular indiscutible, se ha visto mermado por algunas lesiones sumado al mal nivel del equipo en líneas generales, que arrancó muy mal la temporada.

El entrenador de los leones, Fetih Terim, ha sido cuestionado por el manejo que le ha dado al equipo en el arranque de la temporada, sobre todo, con la cantidad de minutos que le ha dado al Tigre, pues este ha jugado solo 360 minutos en cinco partidos.



Además, solo ha logrado anotar un gol en su primer partido contra Kasimpasa por la Superliga de Turquía. Después de eso no ha podido rematar mucho al arco, debido la poca generación de fútbol de su equipo.



Un dato negativo es que desde la llegada del colombiano, es que Galatasaray solo ha podido ganar un partido, sin embargo, esta vicotria fue precisamente con el la única anotación de Falcao.

Los problemas físicos de Falcao



El entrenador de Galatasaray ha sido claro en afirmar que deben ser cuidadosos y dar los tiempos necesarios para que el colombiano pues adaptarse y estar en plenitud física para el ritmo de competencia. Esta es la razón por la que no ha sido titular en algunos juegos, como el que el equipo de Estambul jugó contra Malatyaspor solo juego tres minutos.



El capitán de la Selección Colombia no fue convocado para el último partido, debido a una molestia muscular que sufrió en el partido contra PSG por Champions League. No obstante, el equipo turco no fue claro en el tiempo que durará fuera de las canchas y cual será e proceso de recuperación.

Soledad en ataque



En los pocos minutos que ha tenido Falcao no ha tenido grandes opciones de gol, gracias a que su equipo no logra crear acciones para que el Tigre pueda rematar de alguna manera al arco. Hasta ahora, su mejor socio en ataque es Lemina, quien busca siempre la manera de generar desequilibrio y tirar centros al área, sin embargo, no es suficiente.



A pesar de lo solo que se ve en ataque, Falcao ha logrado mostrar destellos de su calidad en algunos juegos bajando para asociarse con sus compañeros, pero esto ha hecho que se aleje del área y de la posibilidad de anotar más seguido.

Los retos de Falcao



Falcao debe adaptarse a su nuevo entorno, una nueva cultura y un nuevo fútbol. No ha sido fácil el arranque de Falcao en Turquía, pues la Superliga Turca es mucho poder físico pero poca generación de juego.



También es importante que termine de reponerse físicamente, pues necesita estar al mismo nivel de sus compañeros para evitar lesiones musculares, que son normales en esta parte de la temporada. Recordemos que el colombiano llegó sobre el tercer partido de Galatasaray y no pudo hacer pretemporada con el equipo.



El exjugador de River Plate también es el llamado a liderar a su equipo para los grandes retos que tiene, pues los leones no arrancaron de la mejor manera esta temporada, y deben cambiar el 'chip' para los partidos contra Real Madrid en Champions League.

Falcao no podido jugar como se esperaba en su primer mes en Turquía, pero una vez que se reponga de sus problemas físicos tendrá que ayudar a su equipo para salir del mal momento que vive. Los goles del Tigre serán claves para cumplir todos los objetivos.