¿Honestidad o viveza? Acción de Felipe Pardo que sorprendió a México

Felipe Pardo estuvo en la derrota de Toluca por 1-0 contra Tigres en la Liga de México. El colombiano, por su parte, dejó un ejemplo de honestidad que fue aplaudido en todo México, pues confesó que no hubo penal en su contra.



En una jugada, el futbolista colombiano se lanzó dentro del área alegando un toque del protero de Tigres. Cuando el juez se dispuso a mirar el VAR, él mismo le confesó que no lo tocaron y que no era necesario que lo revisara, pues no era falta.

¡Todo un ejemplo! 👏🏻👏🏻👏🏻



“Ante todo hay que ser honesto, una jugada en la que el arquero no me toca, después yo, le pedí al árbitro que no revisara la jugada”



- Felipe Pardo. @FelipePardo17 #Toluca #Diablos pic.twitter.com/Ofu928GHHB — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) October 31, 2019

"Ante todo hay que ser honesto, una jugada en la que el arquero no me toca, después se me va larga la bola y me tiro, fui consciente de lo que sucedió y le pedí al árbitro que no revisara la jugada, yo mismo me lancé, me tropecé. Si fuera, sí le diría que la revisara, hay que tener fair play", dijo Felipe Pardo luego del partido.



Sin embargo, también le llovieron críticas al delantero colombiano. Varios aficionados mencionaron una 'viveza' de Pardo, pues el jugador ya tenía amarilla y pudo recibir otra por la simulación si se revisaba el VAR.