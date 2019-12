Últimas chances: el fin de semana de los jugadores de la Selección 

Cerca de fin de año, los jugadores de la Selección Colombia tuvieron una gran actividad este fin de semana, siendo protagonistas en sus equipos en las principales ligas europeas.



Yerry Mina y Dávinson Sánchez son los más destacados del fin de semana, pues los centrales siguen afirmando su titularidad indiscutida en sus respectivos equipos.



Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia:

David Ospina | Napoli (ITA): no tuvo actividad este fin de semana en la derrota de su equipo como local ante Parma, y cierra el año con muy pocos minutos en el equipo napolitano.



Stefan Medina | Monterrey (MEX): fue titular en el partido que certificó el pase de su equipo a las semifinales del Mundial de Clubes, en la las que se enfrentará a Liverpool de Inglaterra.



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP): fue suplente y no tuvo actividad en el partido de su equipo contra Osasuna como local.



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING): jugó todo el partido en la victoria de los Spurs y parece ser indiscutible titular para José Mourinho.



Yerry Mina | Everton FC (ING): tuvo una destacada actuación en el empate de su equipo contra Manchester United en la Premier League. Es el líder de la defensa.



Jhon Lucumí | Genk (BEL): jugó todo el partido en la goleada de su equipo en la Liga de Bégica.



Juan Cuadrado | Juventus (ITA): no tuvo actividad debido a que fue expulsado en la fecha anterior de la Serie A.



Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG): jugó todo el partido en la importante de victoria de su equipo como visitante contra Chelsea. Además, sigue consolidándose como eje del medio campo.



Luis Muriel | Atalanta (ITA): jugó 83 minutos en la derrota de su equipo en la Serie A, sin embargo, parece que con el correr de los partidos se ha ganado un lugar en el equipo de Gian Piero Gasperini.



Alfredo Morelos | Rangers (ESC): anotó gol en la victoria de su equipo, no obstante, fue expulsado por su polémica celebración. Recibió el respaldo de su entrenador, Steven Gerrard.



Falcao García | Galatasaray (TUR): jugó 76 minutos en el empate de los leones en la Superliga de Turquía. Empieza a tomar ritmo luego de su larga lesión.