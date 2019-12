¡Increíble! El fin de la ‘aventura boliviana’ de Francisco Maturana 

El pasado dos de septiembre Francisco Maturana fue anunciado como entrenador de Royal Pari, de Bolivia. Sin embargo, su aventura por el fútbol de ese país no duró, pues este miércoles fue destituido de su cargo por los malos resultados.



Luego de que el técnico colombiano no estuviera presente en el partido contra Guabira, se conoció la noticia de su salida del club que había contratado sus servicios, aunque este no lo haya publicado de manera oficial.

Luego de una seguidilla de nueve partidos sin ganar, incluyendo cinco derrotas, las directivas de Royal Pari tomaron la decisión de despedir a Maturana, quien tuvo un gran paso por la Selección Colombia y en Atlético Nacional. El colombiano contaba en su plantel con jugadores de su misma nacionalidad como Anier Figueroa, Omar Vásquez y Jhon Jairo Mosquera.



Por ahora, Miguel Abrigo se hará cargo de las riendas del equipo luego de la salida de Fransisco Maturana, quien pasó sin pena ni gloria por la Liga de Bolivia.