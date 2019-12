¡No paran! Colombianos jugarán este domingo en las grandes ligas

Se acerca la mitad de la temporada en las ligas europeas, y muchos jugadores colombianos no quieren dar ventaja en su lucha por conseguir o mantener un puesto en el equipo titular.



Este domingo tendrán actividad los centrales colombianos de Selección Colombia, Yerry Mina y Dávinson Sánchez, quienes tienen que asegurar su puesto en la titular con la llegada de nuevos entrenadores a sus equipos, respectivamente.

Esta es la actividad de los colombianos este domingo:



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Wolverhampton vs. Tottenham – domingo 9:00 a.m. Liga Premier de Inglaterra



Yerry Mina | Everton FC (ING)

Manchester United vs. Everton – domingo 9:00 a.m. Liga Premier de Inglaterra



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Bologna vs. Atalanta – domingo 9:00 a.m. – Liga de Italia



Bernardo Espinosa | Espanyol (ESP)

Espanyol vs. Real Betis – domingo 10:00 a.m. – Liga de España



Luis Sánchez | Saint-Étienne (FRA)

Saint-Étienne vs. PSG – domingo 3:00 p.m. – Liga de Francia