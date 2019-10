¿Un problema para Galatasaray? Como utilizar a Falcao en Champions

El fin de semana se jugó el clásico intercontinental en Turquía, y Radamel Falcao no solo no logró anotar sino que no contó muchas opciones claras para rematar al arco. Se generó una gran polémica en el país turco por la poca participación en acciones de ataque del colombiano, sin embargo, el funcionamiento de Galatasaray no fue bueno y no colaboró para el delantero

Mucho se ha hablado en el país euroasiático sobre el esquema que utilizó Fetih Terim, entrenador de Galatasatay, pues en el partido no se vio juego en la mitad del campo y, al final, el Tigre fue el sacrificado pues muchos salieron a criticar su poca participación. Muchos han sido los defensores de Falcao, incluido Tugay Kerimoglu, exjugador turco y uno de los máximos ídolos el equipo de Estambul.



"No puedes usar a Falcao de esa manera, no lo puedes usar así. Si tus expectativas son altas tienes que hacer avanzar a los mediocampistas. Falcao nos ofrece calidad en todos los sentidos", dijo en 'BeIN Sports'.

Los esquemas que ha usado Fetih Terim esta temporada



El histórico técnico de los leones ha utilizado tres esquemas en el arranque de la temporada. El primero es el 4-1-4-1, en el que hacerse fuerte en el medio campo es lo principal para obtener oportunidades de hacerle daño al rival a través de las transiciones rápidas. Con este armado táctico inició la temporada.



Otro de los esquemas utilizados por Terim ha sido el 4-3-3, con el busca la posesión de la pelota y hacerse muy fuerte por las bandas para que el equipo pueda someter al rival. En este esquema el centro delantero tiene una importancia vital, pues debe pivotar para que sus compañeros puedan realizar distintos movimientos en ataque.



El último esquema que ha intentado el entrenador es el 4-2-3-1, con el el técnico de Galatasaray busca someter a los rivales con la posesión de la pelota y el desdoblamiento de los laterales al ataque. No obastante, en el partido contra Fenerbache los laterales fueron taponados y el medio campo no tuvo respuesta cuando fue presionado, por eso Falcao lució solitario en parte de arriba.

Sobre las críticas que ha recibido, el entrenador turco afirmó que los jugadores nuevos aún no se han adaptado al estilo de juego y a los requerimientos técnicos que tienen dichos esquemas, y que es normal que se vean un poco perdidos. "Necesitamos dar tiempo para que los cambios surtan efecto. El techo de las últimas dos temporadas es completamente diferente. Por lo tanto, es necesario dar tiempo suficiente para que los cambios surtan efecto. Es obvio que al menos 5-6 jugadores no pasaron la temporada antes que nosotros", dijo.

Sin duda alguna, en los diversos esquemas que usa Galatasaray son beneficiosos a la hora de enfrentar a diversos rivales, pero rápidamente deben tomar forma en el medio campo, para que puedan generar opciones para los delanteros, y puedan aprovechar las diagonales y capacidad goleadora de Falcao.



Contra PSG, próximo partido en Champions League del equipo de Estambul, el orden táctico será importante pero Falcao necesita que le den la oportunidad de rematar al arco, de lo contrario volvera a verse tan solitario como en el partido contra Fenerbache.