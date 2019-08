Sorteo de Champions, momento clave para definir el futuro de Falcao

Este jueves 29 de agosto se celebrará en Mónaco el sorteo de la Champions League, evento al que asistirán los representantes de todos los clubes con cupo en la zona de grupos.

Allí no habrá representantes del club local pero sí el Galatasaray de Turquía, vigente campeón de ese país. Según se confirmó, el vicepresidente Abdurrahim Albayrak será el delegado.



Sin embargo, según el diario Sporx, el dirigente tiene una doble misión, pues en realidad se espera que pueda volver a Estambul con la noticia de un grupo accesible y con Falcao como nuevo fichaje del club.



La propia hija del técnico Fatih Terim le hizo ambiente a la posible llegada del colombiano en una historia en Instagram:





Historia de la hija del DT de Galatasaray Foto: Tomado de Instagram @merveterimcetin

La llegada del colombiano se complicó en las últimas horas por la oposición del Mónaco, que no quiere perder a su capitán y goleador sin un relevo de garantías.



la versión del diario Sporx es que se pagarían 3 millones de euros por la transferencia peor no durante el actual mercado de verano, sino en dos pagos en enero y junio de 2020.



Cabe recordar que Falcao tiene contrato hasta el final de la actual temporada y que, de no certificarse la negociación en esta ventana, después podría salir libre y no dejar dinero en las arcas del Mónaco. Esa no es la intención del jugador, quien no quiere causar perjuicios, aunque su decisión sea no seguir en Mónaco y seguir se carrera en Galatasaray.