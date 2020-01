¿Golpe al mentón? James, recuperado pero fuera de lista de Real Madrid

James Rodríguez ha recibido este viernes una noticia realmente desmotivante: ha quedado fuera de una nueva convocatoria de Real Madrid.

El colombiano no fui incluido en el listado que entregó Zinedine Zidane, en el que se destaca también la ausencia de Fede Valverde (sancionado) y de Sergio Ramos, quien terminó tocado en la Supercopa y no alcanzó a recuperarse.



El francés llamó para el encuentro de este sábado (10:00 a.m.) a 19 jugadores: Courtois, Areola y Altube; Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy; Kroos, Modric, Casemiro e Isco y los delanteros Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Brahim, Vinicius Jr. y Rodrygo.

James está regresando de una lesión pero ya tuvo minutos en la Supercopa (en el duelo contra Valencia) y en el último duelo de los merengues, el del título de la Supercopa contra Atlético, no salió del banquillo. Si era por descanso, el zurdo cumple el requisito.



El DT no explicó las razones de la ausencia del colombiano en su listado pero celebró el regreso del goleador Benzema tras una lesión.



Real Madrid iguala en puntos con Barcelona en la punta de la tabla y espera, contra Sevilla, dar el salto al liderato único.