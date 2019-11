¿Dinero en vez de gloria?: Gustavo Cuéllar, campeón a la distancia

View this post on Instagram

Parabéns Flamengo... a nação e meus amigos merecem toda a gloria e a história que foi escrita hoje... será com certeza o primeiro de muitos campeonatos que esa instituição maravilhosa vai conquistar... desde muito longe e con muito orgulho de ter sido parte dessa linda história que foi merecidamente conquistada hoje, estarei sempre na torcida... UMA VEZ FLAMENGO, SEMPRE FLAMENGO...🔴⚫️❤️