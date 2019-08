La fuerte confesión de Carrascal: se forjó entre cuchillos y peleas

Jorge Carrascal vive su mejor momento en River Plate y ya anotó con el conjunto millonario. El colombiano le contó a 'Olé' su difícil vida de pequeño en Colombia.



El cafetero habló sobre los partidos que tenía en su barrio y que, además, pudo haber sido encarcelado o estar muerto si no llegaba a ser profesional.

"Yo siempre he sido un jugador talentoso desde niño. Y me gustaba hacer cositas, jugaditas y eso. Aquí dicen “chiches”. Y por eso tuve muchos problemas. También me he peleado, ¿sí me entiendes? Cuando a uno le quieren pegar en el barrio toca pelear, te tenés que hacer respetar. Eso fue algo complicado. Y cuando estaba más pelado (más chico) yo también peleaba, andaba con cuchillos, todo eso. Era un barrio súper humilde, un barrio muy bajo. Había que defenderse", comentó.



Por otro lado, habló de lo que sucedería si no llegaba a ser profesional en el fútbol. Ahora, vive su mejor momento en Argentina y empieza a ser pieza clave de Marcelo Gallardo.



"La falta de oportunidades en mi ciudad es muy complicada… Hay muchos talentos que se han perdido por eso: porque es eso o robar, es eso o terminás en una cárcel, o terminás muerto. No te brindan salidas. Y la gente también puede ser muy cómoda: le gusta tener dinero, tener esto o lo otro, y si no salen a trabajar lo buscan de la manera más sucia, vendiendo droga, vendiendo toda clase de cosas. Y bueno, la verdad es que si yo no hubiera tenido ese apoyo familiar, o el de varias personas que me apoyaron mucho, ahora mismo yo estaría en Cartagena y si no estaría preso estaría por ahí robando", contó.



Finalmente, bromeó con el apodo que le pusieron, 'Neymar'. Contó que no le gusta y dijo que ojalá algún día su nombre sea apodo de grandes futbolistas.



"La verdad es algo muy exagerado. Creo que todo futbolista tiene su carrera y quiere tener su propio nombre. No es que lo tome mal, pero no me gusta. Pero bueno. Ojalá algún día a algún jugador lo apoden Carrascal, jaja, ¡uno nunca sabe!", finalizó.