Por fin pararon en Turquía y Rodallega habla de cómo pasa los días

Mientras los campeonatos de cada país quedaban suspendidos, la Liga de Turquía seguía avanzando, con varios colombianos en los principales equipos. Sin embargo, después de la solicitud de algunos clubes e incluso de la Acolfutpro, que respaldó a Falcao García y Hugo Rodallega, por fin en esa nación entendieron que el coronavirus es una realidad que tiene en jaque al mundo entero y detuvieron el certamen.

El vallecaucano Rodallega, delantero del Denizlispor, le contó a La Banda Deportiva en Cali, que afortunadamente en Turquía la pandemia todavía no ha tocado el deporte, pero era necesario tomar las debidas precauciones para evitarlo.



Su actualidad lo tiene en lista de espera para un eventual llamado a la Selección Colombia cuando esta crisis sea superada. El atacante afirmó que “de momento la Liga se suspendió, una buena noticia para nosotros los futbolistas, porque era algo que nos tenía con mucha incertidumbre. Aquí en casa con la familia, tratando de estar fuera de peligro con toda esta lamentable situación que estamos viviendo a nivel mundial, pero de momento, gracias a Dios, todo bien”.



Acerca de por qué se resistieron tanto en Turquía a parar la Liga, dijo “no sé, eso es algo que sabrán los directivos, la Federación, el Gobierno, no sé en realidad quién maneja todo este tema, pero había un interés muy grande de que nosotros siguiéramos jugando, incluso nos sorprendíamos mucho como jugadores porque le habían pedido a la gente que estuvieran en sus casas, muchos trabajos se cerraron, muchas empresas, supermercados, y nos preguntábamos ¿por qué el fútbol no iba a parar?, nos estaban tratando como si pudiéramos ser el show central, por eso hicimos una pequeña huelga, sin querer pelear con la Federación, y nos escucharon, por lo que ahora ya suspendieron la Liga”.



¿En este momento cómo está el panorama en Turquía? “Había visto la cosa como muy calmada, la gente se tomaba esto con mucha tranquilidad, y era sorprendente, pero hoy es totalmente diferente porque ya no se escuchan los sonidos de los carros, en las calles no se ven muchas personas, los supermercados están totalmente solos y los negocios también; creo que se dieron cuenta de la gravedad del asunto y lo están afrontando de esa manera”.



¿Cuáles son las medidas que en este momento tienen allá? “En lo personal, el club nos dio cinco o seis días, vamos a estar en casa con la familia, nos pidieron tener mucho cuidado, estar lavando todo, limpiando cada rincón de la casa, lavándonos las manos, nos dieron unas vitaminas y no salir mucho a la calle, y si salimos, que sea al jardín de nuestra casa y no a más de tres o cuatro cuadras para correr o hacer algún ejercicio, que estemos siempre activos, es una forma de decir que en estos días vamos a estar con muchos cuidados para nosotros y para nuestras familias”.



¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Falcao García y otros colombianos que están en Turquía?



“Claro, Óscar Estupiñán, compañero mío que está en su casa con su familia protegiéndose, y con Falcao hemos estado en contacto desde hace tres días, hace poco me entró un mensaje suyo, mantenemos en contacto porque la Acolfutpro nos ayudó mucho para meter presión acá en la Federación turca y eso también hizo que la gente tomara la decisión de suspenderla”.



¿Ustedes pueden salir de sus casas o están en alistamiento? “En este momento estamos en nuestras casas, podemos salir, pero cerca y no tener tanto contacto con las personas, salir a comprar lo necesario y después estar en casa con nuestras familias”.



¿Tienen que quedarse en Turquía? “En lo personal no he pensado en salir de aquí, veo que la situación está complicada en cualquier país, en Colombia, en Turquía, lo mejor es refugiarse en casa y estar tranquilo, el club también nos exige que en estos días de quietud no salir del país, entonces creo que también hay que tener mucho cuidado con eso”.



¿Se han presentado casos cercanos de compañeros con coronavirus? “Afortunadamente no, de momento no se ha sabido de ningún caso de futbolista o deportista, si sabemos que hay algunos casos en el país, pero no tenemos conocimiento de cuál es la ciudad más afectada”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces