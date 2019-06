Un colombiano más: Iancarlo Poveda y el deseo de jugar en la Selección

Iancarlo Poveda se encuentra en Colombia disfrutando de sus vacaciones luego de una larga temporada en la que estuvo en los grandes éxitos del Manchester City de Inglaterra. El jugador colombo-inglés sueña con representar a la Selección Colombia, ya que se siente un colombiano más.

En una entrevista concedida al diario "El País" de Cali, Iancarlo mostró su lado más personal y dio a conocer a los colombianos su forma de ser y su sentido de pertenencia con el país a pesar de no haber nacido en Colombia.



El futbolista del Manchester City se encuentra en el país disfrutando de sus vacaciones luego de una larga temporada en el fútbol inglés. Por tal motivo, Poveda se ha dedicado a disfrutar de sus raíces y conocer todos los lugares junto a sus familiares. Además, el joven jugador pudo conocer las costumbres de Cali, bailar salsa, conocer los sitios emblemáticos y probar los característicos platos de comida de la ciudad.



En temas futbolísticos, Iancarlo aporvechó para hacer una retroalimentación de lo que fue su primera temporada jugando para el primer equipo del Manchester City de Inglaterra: “La experiencia en el fútbol inglés ha sido muy buena y formativa. Obviamente es un poco difícil adaptarse en la parte física, pero uno va aprendiendo mucho y estando con un técnico como Guardiola, pues aún mejor”. Además, añadió que Pep Guardiola ha sido muy importante para su carrera y aseguró que es el mejor entrenador del mundo.



“Cuando puedo veo los partidos del Cali y le hago barra. Mis primos son seguidores del Cali y desde muy pequeño, cuando me traían de visita a Colombia, me sirvió para hacerme hincha del equipo", añadió al ser preguntado por el equipo que sigue desde Inglaterra.



Luego, Iancarlo confesó su gran sueño en el fútbol y sorprendió con la decisión de jugar en la Selección Colombia en el futuro: “Todavía hay mucho para recorrer, hay metas a futuro para cumplir en lo personal. Un sueño es poder jugar algún día en la Selección Colombia”.



Además, Poveda tiene como grandes referentes a varios jugadores de la Selección Colombia se mayores y espera jugar con ellos: “Ellos son como mis ídolos. Sigo a Duván, goleador en Italia, a James también lo admiro. Los que más me gustan por su fútbol son Matheus Uribe y Juan Fernando Quintero. La Selección tiene chances de ganar la Copa”.



Con este extensa entrevista, Iancarlo Poveda abrió las puertas a una futura convocatoria a la Selección Colombia, sin embargo, el interés de los ingleses por tenerlo en su combinado nacional también se hará presente.