Malestar de Arboleda: 'me protegen más en Argentina que en Colombia'

Iván Arboleda tuvo una gran actuación en Banfield, aunque su equipo perdió por 1-0 contra River Plate. El colombiano volvió a tener minutos y empieza a ser de nuevo la figura que tanto quería y que creció en Banfield.



Julio Falcioni lo elogió y dijo que tenía que ser el arquero de la Selección por muchos años más, aunque no fue llamado nuevamente luego de algunos errores que tuvo en su convocatoria. Él, por su parte, salió en su defensa.

"Fui crucificado, a veces siento que me protegen más en Argentina que en Colombia. Trabajé en silencio, dejar que hablaran de mí, no le di bola a nadie. Estoy acá gracias a mi talento, nadie me ha regalado nada", dijo en 'Blu Radio'.



Por otro lado, habló sobre varias críticas y la 'consecuencia' que tienen los arqueros tras algún error o mal partido jugado.



"El riesgo de ser arquero es que pueden pasar muchas cosas. Puedes ser el villano o el héroe. Uno tiene que acostumbrarse a las críticas, para bien o para mal”, finalizó.