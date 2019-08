El exfutbolista colombiano que comparte las críticas a James Rodríguez

Un revuelo en el mundo ha generado la entrevista publicada por FUTBOLRED con Héctor Fabio Cruz, exmédico de la Selección Colombia, quien, entre otras muchas otras críticas, señaló que "James está mal de la cabeza".

Una de las personas que se sumó a las críticas del galeno fue Iván René Valenciano, quien habló en el 'Vbar', de 'Caracol Radio', sobre James Rodríguez.

"Lo tuve como médico de la Selección y es alguien, con todo el respeto, que habla claro de las cosas y a ninguno nos debe dar temor de decir las cosas y es una realidad. Yo comparto lo que él dice; James está mal de la cabeza, totalmente. Está totalmente mal de la cabeza, en el fútbol uno tiene que ser un profesional, un atleta completo desde todo punto de vista", dijo el 'Bombardero'.

Posteriormente, Valenciano, desde su posición de exjugador, habló sobre los cuidados que deben tener los deportistas, aunque él no haya cumplido con algunos de ellos en su carrera.

"Es tu profesión y cuando tú alcanzas un nivel económico y estás más allá del bien que del mal, te preocupas menos por tu parte física, futbolística. Te preocupas más por cómo te ves, cómo andas, cómo paseas, quiénes son mis amigos, quién es mi novia hoy, qué hago y qué no hago, que en los futbolístico", explicó Iván René, quien pasó por Atalanta como su mayor club a nivel internacional.

Así como el médico Cruz, Iván René Valenciano hizo una comparación con los máximos exponentes del cuidado físico en el fútbol internacional.

"Por eso hoy estoy mucho más cerca de lo que es Lionel Messi, de la última entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo donde jocosamente dijo: '¿ustedes creen que este cuerpecito es simplemente por gusto?' Es trabajado, es físico y es su profesión. Y, ojo, no quiere decir que Cristiano Ronaldo no se tome sus vinos, no se tome su champaña, no pasee en su yate, no le haga el amor a su señora de varias formas, maneras y cosas. Igual lo hace, pienso que todos los hacemos. Pero creo que James va un poco más allá de todas las cosas, se ha despreocupado de su persona. No hablo de su físico y de cómo se ve, sino de la parte futbolística, de estar bien, al 100%, de saber que tiene un problema porque no lo estamos hablando de ahora", dijo.

A renglón seguido señaló y dio un ejemplo de la larga lesión que ha atormentado a James: "Estamos hablando desde que vino del Real Madrid a un partido de Eliminatoria a Paraguay y se regreso de vuelta. O sea que lleva masomenos como 6 años".

Aunque la actual lesión de James Rodríguez no parece grave, el volante no estará en los próximos partidos de la Selección Colombia, ni con el Real Madrid, pero su recuperación estaría en, supuestamente, dos o tres semanas.