James afianza su compromiso con un Nápoli que analiza más opciones

James Rodríguez no quiere perder más tiempo y ha hecho lo poco que puede para despejar su futuro: llamar a Carlos Ancelotti para dejar claro que el Nápoli es su plan A.

Así lo asegura el diario italiano Gazzetta dello Sport, que ha publicado la versión de la conversación: "Tal vez el cierre demore unos días más, pero al final se hará, porque el jugador solo quiere al Nápoli. También habló el lunes por teléfono con Ancelotti para confirmarle su deseo de ir a Nápoles", dijo el medio.



De esta manera, la visita de Cristiano Giuntoli a Madrid, que no tuvo buenos resultados pues el equipo de Florentino Pérez no quiere saber de cesiones sino solo de compra definitiva, podría no haber sido tan improductiva. La cesión se descartaría pero queda la opción de un pago diferido a tres años por los 42 millones de euros pactados.



"Será una guerra de nervios todavía larga: “Hace falta tiempo y paciencia”, dijo Ancelotti este martes.



El asunto ahora es que no sería el de James el único nombre en la carpeta del directivo pues, según la prensa española, entran en las opciones Rodrigo, del Valencia, y Ángel Correa, del Atlético de Madrid.



El primer caso, un delantero goleador que ha pedido directamente Ancelotti, el obstáculo es uno solo: 50 millones de euros. En Nápoles consideran el monto demasiado elevado para iniciar una negociación, pero todo depende de cómo avancen las otras opciones.



Lo de Correa puede ser un poco más preocupante. Es joven, no es tan costoso y es buen apoyo para el ataque. Sin duda, pudo ser la razón de la llamada de James a Ancelotti.



Y ese movimiento podría ser, por rebote, una puerta de entrada al Atlético donde, según comentó el diario AS; tendría el aval de Diego Simeone, que gusta mucho de su juego. “¿Si está más cerca del Nápoles o del Atlético? Ya conoce Madrid y tiene casa en España...Ese sería mi único argumento", decía el padrastro de James, Juan Carlos Restrepo, en El Larguero, de la Cadena Ser. “No sé si tiene claro a dónde quiere ir, pero si yo fuera él, iría donde me quisieran tener y si el técnico, llámese Ancelotti o el ‘Cholo’ Simeone quieren contar con él, creo que James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellas”, indicó.



El tiempo pasa y el número 10 de Colombia necesita nervios de acero para lograr la mejor opción.