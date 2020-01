James brilla con asistencias pero crítica lo fulmina: 'nivel mediocre'

James Rodríguez volvió a ser titular en Real Madrid, un honor que no tenía desde el 19 de octubre de 2019, en la derrota del Real Madrid 1-0 contra Mallorca.

Su amplia sonrisa hablaba de la satisfacción de haber convencido de nuevo a Zinedine Zidane, después de superar las lesiones y hacer la fila juiciosamente en un equipo que vive días gloriosos y no da mucho espacio a los alternantes.



Y en el campo, el colombiano dio la asistencia a Vinicius Jr para el tercer tanto del equipo 'merengue', en la goleada 0-4 contra Zaragoza, que lo puso en cuartos de final de la Copa del Rey. Fue, según datos del diario AS de España, el pase gol número 40 del talentoso zurdo, vestido con la camiseta del Real Madrid.



Según la estadística, James tiene una media de 0,3 asistencias por juego, rendimiento superior a mediocampistas como Kroos (0,2), Modric (0,1) e Isco (0,1). De hecho, con este servicio en Copa del Rey, suma ya 115 en toda su carrera.



Sin embargo, son números que pasaron desapercibidos para un ácido crítico, quien no tuvo piedad con el colombiano en su regreso: "90 minutos a nivel mediocre. La Copa debe ser su refugio, aunque si el sorteo complica las cosas igual dejamos de verle. No se está ganando más oportunidades", escribió el periodista Rubén Jiménez del diario Marca.



En la calificación individual en casa del Zaragoza, el colombiano solo superó a Jovic y Marcelo, ambos muy criticados por la afición, que participó en la calificación interactiva.



Menos radical fue el comentario del diario Sport de Barcelona, que opinó: "Sigue en fase de rodaje, pero va dejando detallitos. No se le ha olvidado jugar al fútbol ni mucho menos y juega a su favor que ‘Zizou’ quiere recuperarlo para la causa”. Eso sí, solo le dio 5 puntos



Efectivamente el colombiano no tuvo su partido más destacado contra Zaragoza, pero hay que considerar que vuelve de una larga lesión y que ha tenido muy poca regularidad. Es cierto que las opciones de jugar en un equipo tan ganador son difíciles, pero él muestra todo su compromiso.