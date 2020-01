James, convocado en Real Madrid para el derbi: ¿convenció a Zidane?

James Rodríguez ha entrado en la convocatoria de Real Madrid para el derbi de este sábado contra Atlético de Madrid.

La noticia es buenísima, si se tiene en cuenta que viene de ser titular en el partido contra Zaragoza que supuso la clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey.



Se trata de su segundo llamado consecutivo por parte del técnico Zinedine Zidane, quien terminó satisfecho con el trabajo del zurdo, a pesar de que no jugó su mejor partido.

Una asistencia para Vinicius Jr y un trabajo insistente para apoyar la marca y tratar de sacar al equipo, en el duelo copero, recibe ahora un premio que se antoja justo.



Sin embargo, la crítica no es optimista sobre la posibilidad de verlo en la cancha del estadio Santiago Bernabéu. Según se dice en España, el llamado entre los 19 elegidos tiene mucho que ver con que Bale ha caído lesionado y Hazard, por mucho que se esforzó, no llegó a tiempo físicamente para la competencia.



Del medio campo hacia adelante los titulares más probables son Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Isco y Benzema. Lucas Vásquez, Jovic y Vinicius serían los alternantes para las tareas de ataque, con lo cual la opción de James es relevar a alguno de los hombres de la línea posterior... esa en la que las obligaciones de marca no le permiten lucir mucho...



En todo caso, por la razón que sea, es gratificante que esté en los planes y que el cuerpo le esté respondiendo en este inicio del año. Lo demás hay que verlo en el campo.